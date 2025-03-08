الامارات | هالة بدري: المرأة محرك أساسي في مسيرة التنمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشادت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، هالة بدري، بالجهود التي تبذلها المرأة، وبإسهاماتها المؤثرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وغيرها، مؤكدة أن شعار اليوم العالمي للمرأة 2025 «الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات» يعكس أهمية دعمها وتمكينها. وقالت: «تمثل المرأة محركاً أساسياً في مسيرة التنمية، وما حققته من إنجازات مميزة أسهم في تعزيز مكانتها وإبراز تأثيرها في كل المجالات، ما رسخ دورها كشريك في بناء المجتمعات»، ولفتت إلى أن دعم القيادة الرشيدة للمرأة ينبع من إدراكها أهمية الاستثمار فيها وفي إمكاناتها، وهو ما أسهم في تحفيز المرأة على تحقيق طموحاتها وتطوير مهاراتها. ونوهت بدري بأن المرأة تمكنت من إثبات جدارتها وقدرتها على العطاء وتحقيق التميز في كل القطاعات. وتابعت: «سجلت المرأة حضوراً لافتاً في المشهد الثقافي، بفضل رؤية القيادة الحكيمة التي هيأت لها مناخات إبداعية شجعتها على الإسهام في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وإثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي والإمارات».