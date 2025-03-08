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الامارات | صندوق الوطن يختتم «المبرمج الإماراتي»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وحضور 1407 مشاركين من الطلاب، إضافة إلى عدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور، اختتم صندوق الوطن المسابقات النهائية من مبادرة «المبرمج الإماراتي» التي نظمها الصندوق بالتعاون مع مؤسسة الدار التعليمية، في أبوظبي، أمس، بحضور 83 مدرسة من مختلف إمارات الدولة، وتهدف مبادرة المبرمج الإماراتي إلى تمكين أبناء وبنات الإمارات من طلبة المدارس من إطلاق قدراتهم في مجالات التقنية الحديثة في البرمجة والروبوت، بعد تطويرها بشكل كامل، وإضافة مجالات جديدة إليها، وتغيير اسم المبادرة من «مبرمج الخمسين» إلى«المبرمج الإماراتي».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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