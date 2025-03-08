الامارات | صندوق الوطن يختتم «المبرمج الإماراتي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وحضور 1407 مشاركين من الطلاب، إضافة إلى عدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور، اختتم صندوق الوطن المسابقات النهائية من مبادرة «المبرمج الإماراتي» التي نظمها الصندوق بالتعاون مع مؤسسة الدار التعليمية، في أبوظبي، أمس، بحضور 83 مدرسة من مختلف إمارات الدولة، وتهدف مبادرة المبرمج الإماراتي إلى تمكين أبناء وبنات الإمارات من طلبة المدارس من إطلاق قدراتهم في مجالات التقنية الحديثة في البرمجة والروبوت، بعد تطويرها بشكل كامل، وإضافة مجالات جديدة إليها، وتغيير اسم المبادرة من «مبرمج الخمسين» إلى«المبرمج الإماراتي».