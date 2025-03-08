مسلسل كامل العدد 3 سلط الضوء على فائدتها.. تمارين رياضية تمنحك الطاقة

القاهرة - سمر حسين - صحة

اهتمام كبير شهده مسلسل كامل العدد 3 منذ انطلاقه من قبل الكثير من الأشخاص والأسر المصرية، فهو يسلط الضوء على أهمية الأسرة وتربية الأطفال، إذ خلال أحداث المسلسل جوانب من حياة الأسرة المصرية التى ترعى أطفالها وتحرص على دعمهم في ممارسة الرياضة.

وخلال أحداث المسلسل اجتمع «شريف» الدور الذي يجسده الفنان حمزة دياب مع أصدقائه في إحدى النوادي لممارسة التمارين الرياضية بعد عودته من الخارج كأسلوب صحي يحافظ على رشاقة الجسم، ولذلك نستعرض في هذا التقرير تمارين تمنحك طاقة وحيوية.

تمارين تساعدك على زيادة نشاطك الرياضي

هناك العديد من التمارين الرياضية التي تمنح الجسم طاقة وحيوية ويمكن ممارستها في المنزل دون الحاجة إلى صالة الجيم، ومنها تمارين القوة التي تساعد في بناء العضلات وتحسين القوة مثل:

القرفصاء.

الاندفاعات.

الضغط.

البلانك.

وجاءت من ضمن التمارين الرياضية التي تمنح الجسم الطاقة هى تمارين الكارديو التي تحسن صحة القلب والأوعية الدموية وتساعد في حرق الدهون وفقا لما ذكره موقع «ذا هيلث» مثل:

القفز.

الجري في المكان.

الرقص.

ومن ضمن التمارين الرياضية التي تساعد أيضا على لياقة الجسم هى تمارين اليوجا والبيلاتس التي تزيد من المرونة والتوازن وتقلل من التوتر، وأيضا تمارين الاسترخاء والتمدد التي تساعد في تخفيف التوتر وتحسين النوم.

فوائد التمارين الرياضية

وكانت وزارة الصحة والسكان أوضحت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الفوائد التي تمنحها التمارين الرياضية للجسم، ومنها:

- تحسين الصحة الجسدية والالعقلية والنفسية

- تعمل على تقوية المناعة

- تحمي من زيادة الوزن والسمنة

يشارك في بطولة مسلسل كامل العدد 3 نخبة من نجوم الدراما منهم دينا الشربيني، وشريف سلامة، وبدرة، وأحمد عبد الوهاب، وإسعاد يونس، وميمي جمال، ومريم الخشت، وحسين فهمي، وألفت إمام، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، ليواصل المسلسل تقديم وجبة درامية ممتعة خلال شهر رمضان 2025.