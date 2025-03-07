أم كلثوم حاضرة في مسلسل إخواتي.. ماذا قال عنها حاتم صلاح لزوجته كندة علوش؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل إخواتي بطولة كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، وجيهان الشماشرجي، أحداثًا متنوعة، كان من بينها حديث فرحات، وهو الفنان حاتم صلاح، مع زوجته ناهد، وهي الفنانة كندة علوش، عن حبه الشديد لأم كلثوم.. فماذا قال عنها؟

أم كلثوم حاضرة في مسلسل إخواتي

بدأ المشهد في الحلقة السادسة من مسلسل إخواتي بطولة الفنانة نيللي كريم بجلسة هدوء وصفاء بين فرحات وزوجته ناهد وأمامهما التليفزيون يعرض حفلة غنائية لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وظهر فرحات في حالة استمتاع واضحة مع صوت الست، ليوجه حديثه إلى زوجته يخبرها بحبه الشديد لأم كلثوم.

وقال فرحات خلال حديثه مع زوجته: «ياه يا ناهد، أنا كان نفسي ألاقي آلة الزمن دي اللي بيقولوا عليها علشان أرجع للزمن بتاع الست أم كلثوم وأحضر لها حفلة»، لتجيبه زوجته قائلة: «طب ما أنت بتحضر لها حفلة أهو!»، ليرد عليها قائلًا: «لا طبعًا.. وأنتِ قاعدة قدامها بتسمعيها كل حاجة بتكون غير.. الصوت غير الصوت، والاستمتاع غير الاستمتاع».

الحلقة السادسة من مسلسل إخواتي

وتصاعدت حدة الأحداث في الحلقة السادسة من مسلسل إخواتي، بعدما رأت نجلاء، وهي الفنانة جيهان الشماشرجي حلمًا جديدًا، وهو أن فرحات زوج شقيقتها ناهد سيتزوج عليها، إلى جانب حدث مهم آخر، وهو أن أحلام، وهي الفنانة روبي أصبحت تملك مبلغًا كبيرًا من المال بعملة الدولار الأمريكي، دون أن يتم توضيح مصدر هذا المال.