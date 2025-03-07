وداعا للسموم والوزن الزائد.. معجزة الطبيعة في عصير ABC

القاهرة - سمر حسين - صحة

العصائر الطبيعية لها الكثير من الفوائد المذهلة التي تنعكس على صحة الجسم، لعل أبرزها عصير ABC فهو مزيج عدد من الفواكه وهم بالترتيب التفاح والشمندر والجزر، ويرجع تسميته بذلك إلى الأحرف الأولى من كل فاكهة على حدة، ليكن اسم ذلك المشروب الطبيعي الذي له الكثير من الفوائد الصحية المذهلة هو ABC، ويمكن استعراض أبرز فوائده وفقًا لـ«Times of India».

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يساعد ذلك المشروب الطبيعي على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وذلك يرجع إلى احتوائه على الألياف الغذائية والأنزيمات الهضمية، التي تعمل بدورها على تحسين صحة الأمعاء، إضافة إلى أن ذلك المشروب يساعد بدوره على الحد من مشاكل المعدة.

طرد السموم من الجسم

يعمل مشروب ABC على طرد السموم من الجسم، فذلك يعمل بدوره على دعم صحة الكبد والكلى في التخلص من هذه السموم؛ لأن الشمندر يعرف عادة بكونه من العناصر المطهرة للجسم، إضافة إلى أن الألياف تعمل على تحسين عملية الهضم.

علاج حب الشباب

ومن الفوائد المذهلة لمشروب ABC هو إمكانية الحصول على بشرة متوهجة؛ لأنه الجزر يساعد بدوره على العمل على إصلاح خلايا الجلد، ما يجعل البشرة تبدو مشرقة، بالإضافة إلى أنه يؤخر عملية ظهور البثور.