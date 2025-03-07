تسريحات شعر أنيقة من وحي هدى المفتي نجمة المسلسل الرمضاني "80 باكو"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 01:20 مساءً - تتألق عارضة الأزياء والممثلة المصرية هدى المفتي في مسلسلها الرمضاني"80 باكو"، بتجسيد شخصية من بيئة شعبية، وقد اعتمدت من أجلها لوكاً جديداً لناحية الشعر، من جهة أخرى، هي تُعرف باختيارها للصيحات الجمالية التي تناسب النساء المواكبات للموضة حيث تعتمد في كل إطلالة لها أسلوباً جمالياً مختلفاً عن الآخر يتميز بالحيوية والمظهر النابض بالحياة.

وعموماً، تنوع هدى المفتي في تسريحات شعرها الأسود الطويل الذي يتميز بالكثافة واللمعان، فهي تعتمد تسريحات شعر تلهم الشابات والنساء من مختلف الأعمار، ومن "الخليج 365" نرصد لك أجمل تسريحات شعر من وحي هدى المفتي، ونطلعك على اللوك الجديد الذي اعتمدته لشعرها في مسلسل "80 باكو".



هدى المفتي بلوك جديد في مسلسل "80 باكو"

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نظراً إلى أنها تجسد شخصية شعبية بطابع كوميدي، اعتمدت هدى المفتي لوكاً جديداً لشعرها في مسلسلها الرمضاني "80 باكو" بحيث يناسب الدور الذي تؤديه، فاختارت لوناً جديداً لشعرها، حيث جاء مطعماً بخصلات الشعر الشقراء المائلة إلى الأصفر، ناهيك باعتمادها تسريحات شعر طبيعية بطابع شعبي، مزينة أحياناً بالسكارف بألوان زاهية.

أفكار تسريحات شعر بأسلوب هدى المفتي

تسريحة ذيل الحصان العالية لإطلالة تناسب كل الأوقات

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إذا كنت ترغبين في الحصول على تسريحة شعر عصرية تبرز مكياجك وملامحك الجذابة ننصحك باختيار هدى المفتي التي اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المرتفعة والمصقولة إلى الأعلى بالشعر الويفي الأسود الطويل، ونسقت معها مكياجاً برونزياً بنفسجياً مشرقاً، قد تناسبك هذه التسريحة في كل المناسبات وتقيكِ من التعرق في تحركاتك.

تسريحة الباليرينا المصقولة لإطلالة عملية

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ومن تفضل تسريحة الباليرينا المصقولة إلى الأعلى مع خصل من الشعر رفيعة ومنسدلة على جانبي الوجه، قد تناسبك تسريحة شعر هدى المفتي التي تألقت بها في إحدى إطلالاتها، وتحديداً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي على السجادة الحمراء مع فستان أسود براق ومكياج سموكي ناعم، هذه التسريحة تبرز مكياجك في المناسبات وتناسب صاحبات الوجه الدائري.

تسريحة الضفيرة الملونة لإطلالة طفولية جذابة

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وللشابات المواكبات للموضة بجرأتها وصيحاتها المنوعة، اختاري تسريحة الضفيرة الملونة بخصل الشعر الحمراء على طريقة هدى المفتي، حيث تناسب هذه التسريحة طالبات الجامعة والشابات في حياتهن العملية واليومية، وتعد من التسريحات الناعمة والطبيعية.

تسريحة الشعر نصف المرفوع المالس لإطلالة كاجوال

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وتناسب تسريحة الشعر نصف المرفوع من هدى المفتي الكثير من الشابات في المناسبات، حيث تبرز جمالك ومكياجك الجذاب، كما تعطي طابعاً حيوياً ناعماً، لذا ننصحك بها من خلال الشعر المالس والغرة المصقولة المسرحة إلى الأعلى مع نصف الشعر.

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تسريحة الشعر الويفي لإطلالة كلاسيكية

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وعلى طريقة هدى المفتي لصاحبات الشعر الطويل، اعتمدي تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف في المناسبات مع الغرة الجانبية الطويلة، وهذه التسريحة تعد الأكثر رواجاً وانتشاراً بين الشابات حيث تعطي طابعاً ناعماً مشعاً حيوية.

تسريحة الريترو المبللة لإطلالة عصرية

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ومن التسريحات التي تناسب الشابات في المناسبات تسريحة الريترو المبللة على طريقة هدى المفتي، ننصحك بهذه التسريحة المنسدلة على الأكتاف مع الغرة الوسطية الريترو، تناسب هذه التسريحة كل أشكال الوجه والمناسبات الرسمية وحفلات الزفاف والخطوبة.

تسريحة الشعر المالس لإطلالة ناعمة

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ومن تفضل تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف، يمكن اعتماد تسريحة هدى المفتي التي تناسب الشابات في كل الأوقات وتبرز نعومة اختيارهن، هذه التسريحة مع الغرة الوسطية تعد الأكثر بساطة وسهولة بين الشابات خاصة صاحبات الشعر الطويل.