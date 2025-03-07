صيحات جمالية ترسم خطوط مكياج خريف وشتاء 2025 من أسبوع الموضة في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 01:20 مساءً - لا يقتصر سحر منصات عروض الأزياء على التصاميم الفاخرة والأقمشة المترفة فحسب، بل يمتد ليشمل التفاصيل الجمالية التي ترسم ملامح الموسم الجديد بأسلوب يعكس روح الإبداع والتجدد. في أسبوع الموضة في باريس لخريف وشتاء 2025، برزت صيحات جمالية متنوعة جمعت بين الجرأة والبساطة؛ حيث تألقت العارضات بإطلالات مكياج تعكس مزيجاً متناغماً من اللمسات الطبيعية والتفاصيل اللافتة. من البشرة النقية المتوهجة إلى الشفاه الجريئة التي تخطف الأنظار، وصولاً إلى مكياج العيون المرسوم بعناية، تتجلى ملامح الجمال هذا الموسم بأسلوب يجمع بين الرقي والتميز.

من "الخليج 365"، نرصد لكِ أبرز صيحات المكياج التي لفتت الأنظار من أسبوع الموضة في باريس لخريف وشتاء 2025.



مكياج عيون طبيعي مع الشفاه اللامعة

من عرض أوف وايت Off White-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض أوف وايت Off White خلال أسبوع الموضة في باريس لخريف وشتاء 2025، برزت ملامح العارضات بمظهر طبيعي مشرق يعكس الجمال النقي والبسيط؛ إذ تمحور المكياج حول البشرة المتوهجة ذات التغطية الخفيفة؛ حيث تم الاعتماد على كريم أساس بلمسة طبيعية يمنح إشراقة صحية دون إخفاء الملامح الأصلية. الحواجب جاءت محددة بأسلوب ناعم وغير مبالغ فيه، مما عزّز من مظهر العيون التي بقيت خالية من أي ظلال أو كحل؛ لتعكس نقاء وجاذبية هادئة. أما الشفاه، فتم تطبيق لمسة من الغلوس الشفاف لإضفاء مظهر ممتلئ ورطب بنعومة لافتة، مما أكمل اللمسة العصرية البسيطة التي تعكس الجمال الطبيعي المتجدد.

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الشفاه الجريئة باللون الأحمر

من عرض توم فورد Tom Ford-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



أما في عرض توم فورد Tom Ford، فكان التركيز الأساسي على الشفاه الجريئة؛ حيث طُبّق أحمر شفاه بدرجة الأحمر الداكن اللامع؛ ليضفي لمسة من القوة والأناقة الكلاسيكية. فيما جاءت البشرة بتغطية خفيفة ولكن بتأثير مخملي، مما منحها نعومة وإشراقة متوازنة دون لمعان زائد. العيون بدت خالية من أي ظلال ثقيلة، مع تحديد خفيف جداً لمحيط العين بطريقة ناعمة بالكحل أو الظل البني الفاتح، مما سمح للشفاه بأن تكون العنصر الأبرز في الإطلالة. الحواجب حافظت على شكلها الطبيعي بدون تحديد قوي، مما جعل التركيز على التناقض الرائع بين النعومة والقوة في المكياج؛ ليعكس أسلوب توم فورد الفاخر والمميز.

البلاش الوردي القوي والشفاه المخملية الجريئة

من عرض ستيلا مكارتني Stella Mccartney-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض ستيلا مكارتني Stella Mccartney، برزت موضة البلاش القوي، ما يؤكد عودته بقوة مجدداً إلى الساحة الجمالية؛ حيث تم إبراز ملامح الوجه ومنحه إشراقة قوية وجريئة باستخدام قوة البلاش الوردي، فبدت مشرقة تنبض بالحيوية. فيما جاء مكياج العيون ناعماً، محدداً بالأيلاينر الخفيف على منبت الجفن العلوي، مع طبقات من الماسكرا لتعزز تأثير العين. أما الحواجب فأتت برسمة طبيعية لكن ممشطة بإتقان، ما حافظ على طلة طبيعية وأنيقة في آنٍ. في المقابل، جاءت الشفاه مخملية ومرسومة بعناية باستخدام أحمر الشفاه الأحمر الكلاسيكي المات، ما عزز من قوة وأنوثة الإطلالة، وعكس التناغم الجذاب بين العيون والشفاه والبشرة.

مكياج بنفسجي بنغمات برتقالية دافئة

عرض كريستوف غيلارميه Christophe Guillarme-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

القوة والحيوية والدفء، صفات اجتمعت في المكياج الذي تم اعتماده في عرض كريستوف غيلارميه Christophe Guillarme، حيث تم دمج ظلال العيون بألوان متناقضة لكن بأسلوب متناسق بأسلوب متفرد، فجاءت العيون مظللة باللون البنفسجي، وتحديداً على الجفن المتحرك وكسرة العين، وتحت الجفن السفلي، فيما طُبق ظل العين البرتقالي المحروق على الجفن الثابت وتحت الحاجب، مع استخدام طبقات عدة من الماسكرا لمنح العين حجماً وعمقاً. أما مكياج البشرة فجاء مصقولاً بنغمات مشمشية متوهجة، إلى جانب شفاه كريمية باللون الخوخي الفاتح.

مكياج عيون جريء بأسلوب هندسي

من عرض غاني Ganni-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



لم يكن مكياج العيون الذي اعتُمد في عرض غاني Ganni مألوفاً، سواء من حيث الأسلوب أو المستحضرات؛ إذ تم استخدام مواد لاصقة على شكل خيوط بالألوان الأبيض والرمادي والأسود، وتطبيقها بأسلوب هندسي غير متناسق امتد من مدمع العين مروراً بالجفن العلوي وصولاً إلى خارج العين، وجاءت الجفون خالية من ظلال العيون والأيلاينر والماسكرا، لإبراز العين بشكل متوازن. فيما استخدمت طبقة خفيفة من كريم الأساس لإخفاء العيوب والشوائب، من دون إضافة أحمر خدود أو هايلايتر. كذلك، جاءت الشفاه طبيعية من دون أي إضافات أو ألوان.

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العيون المحددة بالكحل الأسود

من عرض رابان Rabanna-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



عرض رابان Rabanna، انصب على العين حصراً بهدف إبرازها؛ لتكون نقطة الارتكاز في مكياج العارضات؛ حيث تم استخدام الكحل الأسود حصراً؛ ليغمر مدمع العين ومنبت الجفون العلوية والسفلية، ما منح العين بعداً وعمقاً من دون مبالغة، مع استخدام طبقات الماسكرا؛ لتبدو العين مفتوحة وأكثر اتساعاً. مكياج البشرة جاء بلون موحد، مشرقاً وخالياً من الشوائب، ما حافظ على الإطلالة الطبيعية المشرقة. الشفاه أيضاً جاءت طبيعية من دون الاستعانة بأحمر الشفاه.