الفلفل الأسود كنز صحي في مطبخك.. تعرف على فوائده المذهلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفلفل الأسواد واحد من التوابل الأساسية في المطبخ، التي لا يمكن الاستغناء عنها مطلقًا، لمذاقه المميز الذي يُضفي نكهة مختلفة إلى الطعام، فلا يقتصر استخدام الفلفل الأسود كنوع من البهارات، إلا أن له بعض الفوائد المذهلة التي تنعكس على صحة الجسم، التي قد يتجاهلها الكثيرون، ويمكن معرفتها وفقًا لـ«timesofindia».

تعزيز عملية التمثيل الغذائي

يلعب الفلفل الأسود دورًا مهمًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، إذ يساعد بدوره في حرق الدهون، ليكن من السهل التحكم في عملية إدارة الوزن، وذلك لأنه عند تناوله يعمل على تكسير الخلايا الدهنية.

الفلفل الأسود عنصر غني بمضادات الأكسدة

يعد الفلفل الأسود من العناصر الغنية بمضادات الأكسدة، وهذا ما يجعله يساعد على دعم الصحة العامة للجسم، بالإضافة إلى حماية الخلايا من التلف.

يخفف السعال ونزلات البرد

يساعد الفلفل الأسود على إزالة المخاط من الجهاز التنفسي، وتخفيف أعراض البرد والسعال، لتعد هذه واحدة من الفوائد المذهلة للفلفل الأسود.

تحسين عملية الهضم

يحفز الفلفل الأسود إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة، لأنه يعمل على تعزيز وتحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى تعزيز صحة الأمعاء، عبر العمل على تحسين امتصاص العناصر الغذائية، وتقليل مشاكل عملية الهضم.

تحسين الدورة الدموية

يساعد الفلفل الأسود على تحسين الدورة الدموية، لأن ذلك بدوره يعمل على تحسين تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى قدرته بصورة عامة على منع تكون جلطات الدم.

وأكد الدكتور أحمد عريف، مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في دمياط، لـ«الوطن»، أن الفلفل الأسود يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، نظرًا لوجود به مادة البيبيرين التي تعمل على تحفيز المعدة المعدة لإنتاج حمض الهيدروكلوريك، وهو المسؤول بدوره عن هضم الأطعمة والبروتينات الأخرى الموجودة داخل البطن، إضافة إلى دوره في تقليل من احتقان الأنف، لما له من خصائص مضادة للبكتيريا ليستخدم كعلاج طبيعي لعلاج نزلات البرد والسعال.