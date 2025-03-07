«خلي رمضانك صحي».. كيف يتعامل مرضى الحساسية الصدرية مع الصيام؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشكل شهر رمضان تحديًا صحيًا لمرضى الحساسية الصدرية، إذ يتطلب الصيام الحذر في التعامل مع الأدوية وتجنب المحفزات التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض، ويؤكد الأطباء أنّ معظم المرضى يمكنهم الصيام إذا اتبعوا تعليمات محددة، مثل تناول البخاخات الوقائية عند الإفطار والسحور، والابتعاد عن العوامل المثيرة للحساسية، لكن كيف يتعامل مرضى الحساسية الصدرية مع الصيام دون التأثير على صحتهم؟ وما أهم النصائح الطبية التي يجب اتباعها خلال الشهر الفضيل؟

كيف يتعامل مرضى الحساسية الصدرية مع الصيام؟

يؤثر الصيام على مرضى الحساسية الصدرية بطرق مختلفة، إذ يؤدي نقص السوائل إلى زيادة جفاف الشعب الهوائية، ما قد يُؤدي إلى تفاقم الأعراض، وفي هذا السياق قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«الوطن»، إنّ الصيام لا يُشكّل خطورة كبيرة على المرضى الذين يلتزمون بالعلاج، لكن الحالات الشديدة التي تحتاج إلى جرعات متكررة من البخاخات قد تُواجه صعوبة في الصيام.

نصائح طبية لصيام آمن لمرضى الحساسية

يُشدّد الدكتور أمجد الحداد على ضرورة اتباع بعض الإرشادات؛ لتجنب مضاعفات الحساسية في أثناء الصيام، ومنها:

- استخدام البخاخ الوقائي قبل السحور والإفطار.

- تجنب الأماكن المليئة بالأتربة والروائح القوية مثل البخور والعطور.

- الإكثار من شرب السوائل بين الإفطار والسحور؛ للحفاظ على رطوبة الجهاز التنفسي.

- تجنب المشروبات المثلجة التي قد تُزيد من التهاب الحلق.

- الالتزام بالأدوية وفق جدول زمني يُحدّده الطبيب المختص.

استشارة الطبيب قبل الصيام

ويؤكد استشاري الحساسية والمناعة، أهمية استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الصيام، خاصة للحالات المتقدمة التي تحتاج إلى جرعات متكررة من الأدوية، ويشير إلى أنّ بعض المرضى قد يحتاجون إلى اتباع نظام الصيام المتقطع، بحيث يصومون يومًا ويفطرون يومًا آخر، وفقًا لحالتهم الصحية.

تأثير التغيرات المناخية على مرضى الحساسية

تؤثر التقلبات الجوية خلال شهر رمضان على مرضى الحساسية، حيث يُؤدي ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة إلى زيادة فرص الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، ويوضح أمجد الحداد أنّ ارتداء الملابس المناسبة وتجنب التعرض المفاجئ للحرارة أو البرودة يساعد في تقليل المضاعفات.

الوقاية من مضاعفات الحساسية أثناء الصيام

ولضمان صيام آمن، ينصح الأطباء مرضى الحساسية الصدرية باتباع الإجراءات التالية:

- تجنب الإجهاد البدني والتعرض المباشر لأشعة الشمس.

- الابتعاد عن التدخين والمدخنين.

- الحرص على النوم الجيد للحفاظ على مناعة قوية.

- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات لتعزيز صحة الجهاز التنفسي.

متى يجب الإفطار؟

وأكد الدكتور أمجد أنّه في حالة حدوث نوبة ربو حادة، يجب على المريض استخدام البخاخ المسعف فورًا، حتى لو كان ذلك خلال ساعات الصيام، وإذا لم تتحسن الأعراض، فقد يكون الإفطار ضروريًا لتلقي العلاج المناسب