في يوم المرأة العالمي تألقي بعطور راقية صممتها نساء رائدات في المجال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 08:56 صباحاً - العطور التي تصنعها النساء الرائدات تحمل لمسات أنثوية فريدة وقصصاً ملهمة خلف كل زجاجة. فالعطر ليس مجرد نفحة زكية تزين إطلالتك، بل هو بصمة خالدة تروي قصصاً من الشغف والإبداع. وفي عالم العطور، برزت نساء ملهمات حوّلن أحلامهن إلى زجاجات تحمل لمسات فريدة تعبّر عن القوة، الأنوثة، والتميّز. فكما تركت المرأة بصمتها في مختلف المجالات، أبدعت أيضاً في صناعة العطور، مقدّمة لنا تركيبات آسرة تعبق بالفخامة والجمال.

وفي يوم المرأة العالمي، لا يوجد أجمل من أن تحتفلي بنفسك بعطر نسائي يحمل توقيع امرأة ألهمت العالم، فتتألقي بنفحات راقية تعبّر عن روحك المتميزة وشخصيتك الفريدة.

ولهذه المناسبة، نرصد لك مجموعة عطور نسائية صممتها نساء رائدات في مجال صناعة العطور، لتختاري من بينها ما يناسب ذوقك وشخصيتك.

عطر L'Interdit من جيفنشي Givenchy

عطر L'Interdit من جيفنشي Givenchy



هذا العطر الشرقي – الزهري، صممته ثلاث نساء رائدات في صناعة العطور، هن آن فليبو Anne Flipo ودومينيك روبيون Dominique Ropion وفاني بال Fanny Bal. يجسد هذا العطر في رائحته الجريئة والمغرية الأناقة والجاذبية ويعكس روح المرأة المستقلة والجريئة. لقد أرادت مصصماته الثلاث أن يكون عطراً نسائياً متفرداً يأسر القلوب ويبث في النفس انتعاشة تحتاجها المرأة في جميع الأوقات لتشعر بالحيوية والنشاط وتعزز قوتها بلمسة خفية غير مرئية. يرتكز هذا العطر في تركيبته على مجموعة نغمات فواحة، منعشة ومشرقة، من بينها البرغموت والفواكه الحمضية والياسمين والفانيليا والمسك وخشب الأرز والباتشولي.

مجموعة عطور كيالي Kayali من هدى بيوتي Hoda Beauty

مجموعة عطور Kayali من هدى بيوتي Houda Beauty



تحمل مجموعة العطور الرؤية الإبداعية الخاصة بالثنائي هدى ومنى قطان، وقد تم تصميمه للاحتفاء بالأحاسيس والحالات الشعورية المختلفة للمرأة، فهو توليفة عطرية مثالية تجسد الإحساس المرهف والقوة والأناقة في الوقت نفسه، وهي مستوحاة من التراث الغني لمنطقة الشرق الأوسط. إنها تعبير حقيقي يعكس الإمكانات اللامحدودة للمرأة وشخصيتها المتفردة والقوة الموجودة في داخلها. تحتوي المجموعة على أربعة عطور راقية، بروائح آسرة تحمل بصمة المصممتين وتكسب مفهوماً استثنائياً في عالم العطور النسائية، وهي Citrus 08و Elixir 11و Musk 12 وVanilla 28، وقد صممتا هذه العطور بالتعاون مع أهل الاختصاص العالميين لابتكار أربعة عطور مميزة توفر للمرأة رائحة لا مثيل لها وتتبنى مبدأ الجرأة والمغامرة.

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عطور Flora من غوتشي Gucci

عطور Flora من غوتشي Gucci



صممت هذا العطر النسائي الراقي من غوتشي Gucci، واحدة من أشهر صانعات العطور في العصر الحديث، وهي ناتالي لورسن Nathalie Lorson، التي صممت الكثير من العطور النسائية الفخمة التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم، بما فيها عطر Flora من غوتشي، العطر الذي جذب برائحته كثيرات من النساء ليصبح واحداً من العطور النسائية الأيقونية. يرتكز على العطر في تركيبته على مجموعة نغمات تجسد الأنوثة والرقي وشغف المرأة في أن تكون متفردة والأكثر جمالاً في كل الأوقات، في مقدمتها الفاوانيا والباتشولي وخشب الصندل إلى جانب الحمضيات.

عطر Trésor من لانكوم Lancome

عطر Trésor من لانكوم Lancome



تم تصميم هذا العطر من قبل رائدة العطور صوفيا غروسمان Sophia Grojsman، التي أبهرت إبداعاتها في صناعة العطور أهم الماركات العالمية، ما جعلها المصممة المعتمدة من الكثير منها، وأيضاً خولها بجدارة لنيل جائزة الإنجاز مدى الحياة لصناعة العطور في عام 2016. صممت غروسمان عطر Tresor من نغمات تجسد الحب المطلق بأوجه كافة، من خلال توليفة نغمات برائحة الزهور الشرقية الفواحة، من بينها الليلك والسوسن والياسمين، جنباً إلى جنب مع الفانيليا وخشب الصندل والعنبر والمسك. صدر هذا العطر في عام 1990، وهو لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة حتى اليوم نظراً لرائحته المتفردة التي تعكس أنوثة المرأة وقوة شخصيتها وبصمتها المميزة.

عطر Si من جيورجيو أرماني Giorgio Armani

عطر Si من جيورجيو أرماني Giorgio Armani



يُعد عطر Si من جيورجيو أرماني تحفة فنية صممتها صانعة العطور الشهيرة كريستين ناجل Christine Nagel في عام 2013، والتي تمتلك بصمة فريدة في عالم العطور الراقية. يعكس هذا العطر شخصية المرأة القوية والمستقلة، التي لا تخشى التعبير عن ذاتها بجرأة وأناقة في آنٍ واحد. يتميز Si بتركيبته الغنية بالنغمات الأنثوية الجذابة، حيث يجمع بين عبير الكشمش الأسود المنعش، والورد الفاخر، والفانيليا الناعمة، ليخلق مزيجاً دافئاً ومفعماً بالأناقة. إنه العطر المثالي للمرأة التي تؤمن بأنوثتها وتحب أن تترك أثراً لا يُنسى أينما حلّت.

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العطر ليس مجرد رائحة فقط

في يوم المرأة العالمي، تذكّري أن عطرك ليس مجرد رائحة، بل هو امتداد لحضورك، يعكس قوتك ورقتك، ويترك بصمتك الخاصة في كل مكان. فاختاري عطرك كرمز لقصتك الفريدة، تماماً كما صنعت هؤلاء النساء الملهمات قصصهن في عالم العطور.