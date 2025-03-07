اعتني بنفسك في رمضان.. هل يؤثر الصيام على صحة عظام مرضى الهشاشة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشكل الصيام تجربة روحية وصحية غنية بالفوائد، ويؤثر إيجابًا على مختلف وظائف الجسم، بما في ذلك صحة العظام، فيما يعتبر تأثير الصيام على صحة العظام لمرضى هشاشة العظام من المواضيع التي تثير اهتمام الأطباء والمتخصصين، نظرًا لأن الامتناع عن الطعام يعزز امتصاص المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد في تقوية العظام، لكن يحتاج مرضى هشاشة العظام إلى متابعة دقيقة خلال شهر رمضان، لضمان توازن العناصر الغذائية الضرورية التي تحافظ على قوة العظام وتقلل من مخاطر الكسور.

تأثير الصيام على صحة العظام لمرضى هشاشة العظام

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد جاد، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، لـ«الوطن»، إنّ الصيام يؤدي إلى تحفيز الهرمونات المسؤولة عن صحة العظام، مثل هرمون النمو، الذي يزداد نشاطه في أثناء فترات الامتناع عن الطعام، ما يساعد على زيادة كثافة العظام والحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، مشيرًا إلى أنّ التخلص من الوزن الزائد خلال رمضان يقلل الضغط على المفاصل، وهو ما يفيد مرضى التهاب المفاصل والروماتيزم.

تأثير الصيام على مرضى هشاشة العظام

ووفقًا لتقارير وزارة الصحة المصرية، فإن مرضى هشاشة العظام بحاجة إلى عناية خاصة خلال الصيام، إذ يمكن أن يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية إلى تفاقم الحالة، ومن جانبها، حذر أخصائي العظام، من خطورة الصيام على هؤلاء المرضى، مشيرًا إلى أنّ حاجتهم المستمرة إلى فيتامين «د» والكالسيوم تجعل من الضروري استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الصيام، لتفادي المضاعفات مثل ضعف العظام وزيادة احتمالات الكسور.

أفضل الأطعمة لصحة العظام في رمضان

يُنصح مرضى العظام خلال فترة الإفطار بتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الأساسية التي تعزز صحة العظام، ومن أبرزها:

- منتجات الألبان مثل الزبادي والجبن الغني بالكالسيوم.

- البقوليات مثل الفول والعدس، التي توفر البروتين اللازم لبناء العظام.

- الأسماك لاحتوائها على الفوسفور والمغنيسيوم الضروريين للعظام.

- الخضروات الورقية التي تمد الجسم بالألياف والفيتامينات المهمة لنمو العظام.

- المكسرات مثل اللوز والجوز، لاحتوائها على الدهون الصحية والمعادن الأساسية.

الصيام وتحفيز تجديد الخلايا العظمية

وأظهرت الأبحاث العلمية، مثل الدراسة التي نُشرت في مجلة نيتشر ميتابوليزم في مارس 2024، أن الصيام يسهم في تحفيز إنتاج خلايا جديدة في العظام، مما يساعد على إصلاح التلف وتقليل آثار الشيخوخة، كما أن الصيام يقلل مستوى بروتين SWAP70، المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي، مما يؤدي إلى تحسن حالة المرضى الذين يعانون من مشكلات عظمية.

إرشادات لمرضى هشاشة العظام خلال الصيام

لتجنب أي مضاعفات صحية، ينصح محمد جاد استشاري جراحة العظام والعمود مرضى هشاشة العظام باتباع النصائح التالية في أثناء رمضان:

- شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم.

- تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين «د» بعد استشارة الطبيب.

- ممارسة تمارين خفيفة مثل المشي لتعزيز قوة العظام.

- تجنب الأطعمة الغنية بالملح والكافيين، لأنها تقلل من امتصاص الكالسيوم.