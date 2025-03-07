القاهرة - سمر حسين - صحة

تؤثر هشاشة العظام على عدد كبير من الأشخاص، خاصة مع التقدم في العمر، إذ تصبح العظام أكثر هشاشة وعرضة للكسور، وتعد التغذية السليمة، وممارسة التمارين الرياضية، والفحوصات الدورية من أهم العوامل التي تساعد في الوقاية من هذا المرض؟ فما هي أسباب هشاشة العظام، وكيفية الوقاية منها؟ وكيف تؤثر بعض العادات الحياتية على صحة العظام؟

هشاشة العظام.. أسبابها وكيف تحمي نفسك منها؟

تنتج هشاشة العظام عن عدة عوامل، منها نقص الكالسيوم، وانخفاض مستويات فيتامين د، وقلة ممارسة الرياضة، كما أن النساء أكثر عرضة للإصابة بعد انقطاع الطمث بسبب انخفاض هرمون الإستروجين، الذي يساعد في الحفاظ على كثافة العظام، بالإضافةً إلى ذلك، فإن العادات الغذائية غير الصحية، مثل تناول كميات كبيرة من الملح والكافيين، والتدخين، تؤثر سلبًا على صحة العظام.

كيف تحمي نفسك من هشاشة العظام؟

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد جاد، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، لـ«الوطن»، إن هناك بعض الإرشادات الصحية، لكي تحمي نفسك من هشاشة العظام من بينها:

- اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين د

يعد الكالسيوم عنصرًا أساسيًا للحفاظ على كثافة العظام، ويمكن الحصول عليه من منتجات الألبان، والخضروات الورقية، والأسماك مثل السردين والسلمون، كما أن فيتامين د يُمثل دورًا مهمًا في امتصاص الكالسيوم، لذا يُفضل التعرض للشمس يوميًا لمدة 15-20 دقيقة، وتناول الأغذية الغنية به مثل البيض والأسماك الزيتية.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تساعد التمارين التي تعتمد على حمل الوزن، مثل المشي، والركض، وتمارين المقاومة، في تقوية العظام وزيادة كثافتها، ويُنصح بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل، 3-5 مرات أسبوعيًا، للحفاظ على صحة العظام.

- الابتعاد عن العادات الضارة

التدخين واستهلاك الكحول والمشروبات الغازية، يؤدي إلى فقدان كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور، كما أن الإفراط في تناول الملح والكافيين قد يؤثر سلبًا على امتصاص الكالسيوم، لذا يُفضل تقليل تناول هذه المواد للحفاظ على صحة العظام.

- الفحوصات الطبية المبكرة

ويُنصح بإجراء فحص كثافة العظام (DEXA) خاصةً للنساء بعد سن اليأس، وللأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من هشاشة العظام، ويساهم الكشف المبكر في تحديد مستوى كثافة العظام واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

هشاشة العظام بين النساء تفوق الرجال

ووفقًا لوزارة الصحة والسكان، فإن نسبة الإصابة بهشاشة العظام بين النساء تفوق الرجال بنسبة كبيرة، ويُعد نقص التغذية السليمة وقلة النشاط البدني من العوامل الرئيسية المؤدية للمرض.

ويؤكد محمد جاد، أخصائي جراحة العظام، أن الوقاية تبدأ من الطفولة، إذ يجب الاهتمام بالتغذية السليمة، وممارسة الرياضة، والحرص على الفحوصات الطبية المنتظمة للكشف المبكر عن أي نقص في كثافة العظام.