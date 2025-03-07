الامارات | النساء أقل رضاً عن وظائفهن من الرجال في ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استطلاع للرأي أن النساء أقل رضاً عن وظائفهن من الرجال في ألمانيا.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي، قال نحو 20% من النساء العاملات إنهن غير راضيات - إلى حد ما أو على الإطلاق - عن وظائفهن. وبلغت نسبة من قالوا ذلك بين الرجال 12%.

وأُجري الاستطلاع بتكليف من منصة الأعمال الإلكترونية الألمانية «زينغ»، وشارك في الاستطلاع أكثر من 3400 شخص بالغ من العاملين في ألمانيا.

وبحسب الاستطلاع لم يتغير استعداد الألمان لتغيير وظائفهم تقريباً، مقارنة بالعام الماضي، حيث ذكر 36% ممن شملهم الاستطلاع أنهم منفتحون على التعاون مع رب عمل آخر، أو يخططون على وجه التحديد لمغادرة وظائفهم (2024: 37%).

ومن اللافت للنظر أن ضغط العمل كان السبب الأكثر شيوعاً بين النساء اللاتي يرغبن في تغيير وظائفهن، حيث بلغت نسبتهن 44%، مقابل 30% للرجال.