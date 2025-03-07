مرضى ضغط الدم الممنوعون من الصيام في رمضان.. اعرف الحالات الخطرة 

القاهرة - سمر حسين - صحة

الصيام ومرضى الضغط من الأمور التي تشغل بال العديد من الأشخاص، خاصة وأن الجسم يمر خلال شهر رمضان بتغييرات في النظام الغذائي تؤثر بشكل مباشر على ضغط الدم، وذلك يثير تساؤلات حول مدى أمان الصيام لمرضى الضغط، بينما تختلف استجابة المرضى بناء على الحالة الصحية ومدى التحكم في مستويات الضغط، فقد يؤدي الامتناع عن الطعام لفترات طويلة إلى انخفاض ضغط الدم، بينما قد يتسبب الإفطار غير المتوازن في ارتفاعه.

متى يكون الصيام خطرا عليك؟

يؤثر الصيام على مرضى الضغط وفقًا لعوامل عدة، من بينها طبيعة النظام الغذائي، كمية السوائل المستهلكة، والأدوية التي يتناولها المريض، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، يمكن للصيام أن يكون مفيدًا لبعض المرضى إذا تم بإشراف طبي، بينما قد يشكل خطرًا على آخرين في حالات معينة.

متى يكون الصيام خطرًا على مريض الضغط؟

وحذرت «الصحة» من الصيام في حالات معينة، تشمل:

- عدم استقرار ضغط الدم رغم تناول الأدوية.

- وجود مضاعفات صحية مثل أمراض القلب أو الفشل الكلوي.

- الحاجة إلى جرعات متكررة من الأدوية على مدار اليوم.

- انخفاض حاد في الضغط يؤدي إلى دوخة أو فقدان الوعي.

- ارتفاع الضغط المفاجئ بعد الإفطار بسبب تناول أطعمة غنية بالملح أو الدهون.

كيف يصوم مرضى الضغط بأمان؟

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام راشد، استشاري أمراض الباطنة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مرضى الضغط يمكنهم الصيام إذا كانت حالتهم الصحية مستقرة وتحت السيطرة، مضيفًا أنّ تعديل مواعيد الدواء أمر أساسي لضمان عدم حدوث اضطرابات ضغط الدم خلال ساعات الصيام.

كما أوضحت وزارة الصحة أن الصيام قد يساعد بعض مرضى الضغط على التحكم في مستوياتهم، إذا اتبعوا نظامًا غذائيًا متوازنًا، بينما قد يزيد من المخاطر لدى آخرين، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة أخرى.

وقدمت «الصحة» أيضًا نصائح لتجنب مخاطر الصيام على مرضى الضغط من بينها:

- شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على توازن السوائل.

- تقليل استهلاك الملح والمخللات لتجنب ارتفاع الضغط.

- تناول الفواكه والخضروات لزيادة مستويات البوتاسيوم الضروري للتحكم في الضغط.

- تجنب الكافيين والمشروبات الغازية التي قد تسبب الجفاف وارتفاع الضغط.

- تقسيم وجبة الإفطار على مراحل لتجنب الانخفاض المفاجئ للضغط بعد الأكل.

- استشارة الطبيب قبل الصيام، خاصة إذا كان المريض يعاني من مشكلات في القلب أو الكلى.

أهمية مراقبة ضغط الدم خلال رمضان

ويشدد الأطباء على ضرورة قياس ضغط الدم بانتظام خلال الشهر الكريم، خاصةً بعد الإفطار وقبل السحور، لمتابعة أي تغيرات قد تحدث، وفي حال الشعور بالدوخة، الصداع الشديد، أو أي أعراض أخرى غير طبيعية، يجب استشارة الطبيب فورًا لتجنب أي مضاعفات خطيرة.