الامارات | بعد ساعات من منشور غريب على فيسبوك .. وفاة معلمة أول أيام رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا مؤثرا لمعلمة توفيت بعد كتابتها "بوست" على صفحتها الشخصية أعربت فيه عن شعورها بضيق شديد في التنفس.

وعبرت المعلمة عن حيرتها حول ما إذا كان هذا الشعور ناجما عن اقتراب أجلها أو بسبب إفراطها في تناول الطعام على أول إفطار رمضاني.

يذكر أن صاحبة المنشور وهي معلمة من محافظة سوهاج، كانت قد كتبت على صفحتها: "مش قادرة أحدد أنا بموت ولا ده الأكل كابس علي نفسي"، وبعد ساعات من نشر هذه الكلمات فارقت الحياة.

وانتشر المنشور بشكل واسع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تبين أن المعلمة تدعى شيماء السيد. وعبر العديد من زملائها وأصدقائها وأقاربها عن حزنهم العميق لوفاتها، ودعوا لها بالرحمة والمغفرة، معبرين عن تعازيهم لأسرتها ولزملائها في العمل. كما نعى زملاؤها الفقيدة عبر صفحاتهم الشخصية، مشيرين إلى خسارتهم الكبيرة ومؤكدين تقديرهم لما كانت تقدمه من جهود في عملها كمعلمة.

وتفاعل الجمهور مع البوست بشكل كبير، حيث أعرب الكثيرون عن صدمتهم بما حدث، ودعوا لها بالرحمة والمغفرة، متمنين لأهلها الصبر والسلوان.