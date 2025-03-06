فتيات يكشفن آرائهن عن شخصية آسر ياسين في قلبي ومفتاحه: «جدع من غير تلزيق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعيش المتابعون حالة من الهدوء في أثناء مشاهدتهم لمسلسل قلبي ومفتاحه، الذي يشارك فيه الفنان آسر ياسين والفنانة مي عزالدين، إذ يقدم الثنائي أداءً مميزًا في هذا العمل الدرامي الذي استطاع جذب الجمهور منذ الحلقة الأولى.

في المسلسل، يظهر آسر ياسين بشخصية مختلفة تمامًا عما اعتاد عليه الجمهور، ويجسد شخصًا هادئًا ومُسالمًا يبحث عن الزواج بطريقة تقليدية، وسرعان ما تصدر العمل مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر روادها عن إعجابهم بمسلسل قلبي ومفتاحه.

ماذا قالت الفتيات عن شخصية آسر ياسين في قلبي ومفتاحه؟

مع الحلقات الأولى التي قدمت شخصية آسر ياسين وكشفت ملامحها للجمهور، عبر العديد من المتابعين، وخاصة الفتيات، عن آرائهن في أداء الفنان في المسلسل، وكتبت إحدى الفتيات: «مش قادره أفسر شخصية آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحه، عنده استسلام غريب ومريب لـ مي عز الدين، يعني قالت له تتجوزني قال لها تمام موافق، كل واحد هيبقى في بيته ونتقابل في أوتيل.. ياه عز الطلب، العصمة هتبقى في إيدي.. اللي تشوفيه ده حتي ماقلتلوش أنها مطلقة غير وقت كتب الكتاب، ولما عرف اللي هو عادي ياستي حصل خير، هو حتي مسألهاش ولا ناقشها ولا حاول حتى يفهم هي بتعمل كده ليه هو طيب بزيادة ولا سلبي»

وتابعت فتاة أخرى: «آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحه شغال كابتن على الأبلكيشن ده.. كل مشاويرنا بنفس الأبلكيشن لحد ما نقابله يا بنات»

بينما ذكرت إحداهن رأيها حول شخصية آسر ياسين في قلبي ومفتاحه: «آسر ياسين رومانسي جدع من غير تلزيق ولا أفورة، فعلًا مسلسل من الزمن الجميل»

واستنكرت أخرى الأمر: «هي إيه شخصية آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحه دي؟ الأداء جيد جدًا طبعًا، واحدة تقول له تجوزني يتجوزها فورًا، طلقني يطلقها فورًا، واحد يقول له اكتب وصل أمانة على نفسك بمليون جنيه يكتب فورًا».

أمّا إحدى المتابعات فعبّرت عن إعجابها بالشخصية والمسلسل قائلة: «آسر ياسين في المسلسل ده يمثلني جدًا في حياتي كلها حاليًا، وبالمناسبة، ده من أروع مسلسلات رمضان السنة دي.. حاجة مميزة جدًا لوحدها بتغرد بعيد عن باقي السرب».

وتابعت: «مسلسل قلبي ومفتاحه لتامر محسن.. إيه يا جماعة الحلاوة واللذة دي؟ إيه السيناريو الجميل ده والحوار الممتع؟ وأخيرًا ظهر لنا آسر ياسين مش بنقع في حبه من أول نظرة، راجل عادي وخجول مع واحدة أعجب بها. مسلسل تحفة وأعتقد أنه هياخد نجاح الموسم».

واختتمت أخرى: «أنا عايزة آخد دقيقة وأتكلم عن حلاوة آسر ياسين في قلبي ومفتاحه».