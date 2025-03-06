شخصية محمود ياسين جونيور في وتقابل حبيب.. كيف تكتشف الشخص النرجسي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في الوقت الذي تفاعل فيه الجمهور مع مسلسل وتقابل حبيب للفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان خالد سليم، خطف محمود ياسين جونيور الأنظار، إذ يقدم شخصية يشعر بالتفرد أمام خطيبته، بل لا يعترف بأخطائه أمامها ولا يجيد ثقافة الاعتذار في النهاية.

وظهر محمود ياسين جونيور، خلال مشاهده وهو يحاول التقليل من شريكته، وعدم الاعتذار لها، بل كانت تشجعه والدته ليرى نفسه الأفضل دائمًا.

شخصية محمود ياسين جونيور في وتقابل حبيب

وسرعان ما فتحت الشخصية الدرامية باب التساؤلات حول الشخصية النرجسية، ووفقا لما يصنفه قاموس كولينز باللغة الإنجليزية، فالشخصية النرجسية هي من تحب أن يكون لها اهتمام استثنائي بالذات أو الإعجاب بها، خاصة المظهر الجسدي للشخص، بمعنى الإفراط في حب الذات.

كيف يمكنك اكتشاف الشخص النرجسي؟

ووفقا لما ذكره تينيسون لي، مستشار بريطاني متخصص في اضطراب الشخصية النرجسية، هناك تسعة معايير تشخيصية للشخصية النرجسية على النحو المنصوص عليه في دليل التشخيص والإحصاء في جميع أنحاء العالم، على النحو التالي:

- لديه شعور مبالغ فيه بأهمية ذاته.

- تكون لديه أوهام النجاح والقوة.

- شعوره بأنه فريد من نوعه.

- الشعور بالاستحقاق.

- شخص استغلالي يحسد الآخرين ولا يتعاطف معهم.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب والإعادة

يعرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC في تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.