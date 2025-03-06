الامارات | وفاة رجل أسترالي أنقذ 2.4 مليون طفل من الموت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

توفي رجل أسترالي يُنسب إليه إنقاذ 2.4 مليون طفل من خلال تبرعه القياسي ببلازما الدم على مدار ستة عقود، عن عمر يناهز 88 عامًا، حسبما قالت عائلته يوم الثلاثاء.

وتوفي جيمس هاريسون، كاتب إدارة السكك الحديدية المتقاعد، في دار رعاية حيث عاش لمدة خمسة أسابيع على الساحل الأوسط لولاية نيو ساوث ويلز في 17 فبراير، وفقًا لحفيده جارود ميلوشيب.

وقال ميلوشيب وفقا لوكالة "أوسيشيتد برس" إن هاريسون فوجئ باعتراف موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2005 بأنه الشخص الذي تبرع بأكبر عدد من بلازما الدم في العالم.

وعلى الرغم من نفوره من الإبر، فقد قدم الرجل 1173 تبرعًا بعد أن بلغ 18 عامًا في عام 1954 حتى أُجبر على التقاعد في عام 2018، عن عمر يناهز 81 عامًا.

وقالت خدمة الدم التابعة للصليب الأحمر الأسترالي إن هاريسون كان مشهورًا باسم "الرجل ذو الذراع الذهبية".

وقالت الوكالة الوطنية المسؤولة عن جمع وتوزيع منتجات الدم، والمعروفة أيضًا باسم Lifeblood، في بيان، إنه يُنسب إليه الفضل في إنقاذ حياة 2.4 مليون طفل من خلال تبرعاته بالبلازما. وتحتوي بلازما هاريسون على جسم مضاد نادر يُعرف باسم anti-D. يستخدم الجسم المضاد لصنع الحقن التي تحمي الأجنة من حالة مميتة تسمى مرض انحلال الدم للجنين والوليد، ويتسبب المرض في مهاجمة الجهاز المناعي للمرأة الحامل لخلايا الدم الحمراء للجنين.

ويوجد في أستراليا 200 متبرع فقط بمضاد D يساعدون 45000 أم وأطفالهن سنويًا. وقال الرئيس التنفيذي لشركة Lifeblood ستيفن كورنليسن إن هاريسون كان يأمل أن يتفوق شخص ما في أستراليا يومًا ما على رقمه القياسي في التبرع.

وهناك تكهنات بأن هاريسون طور تركيزات عالية من مضاد D نتيجة لنقل الدم الخاص به أثناء جراحة الرئة الكبرى عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا. ولم يتم اكتشاف استخدام المضاد D في مكافحة HDFN حتى ستينيات القرن العشرين.