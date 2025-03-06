الامارات | بسبب غلاء البيض .. الأمريكيون يستأجرون الدجاج البيّاض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

يتجه المزيد من الأميركيين إلى تربية الدجاج في الفناء الخلفي لمنازلهم لتأمين إمداد ثابت من البيض الطازج وذلك بعد الارتفاع غير المسبوق في أسعار هذه المادة الغذائية الهامة.

ويعود الاهتمام المتزايد باستئجار الدجاج إلى نقص البيض المستمر والمدفوع إلى حد كبير بتفشي أنفلونزا الطيور وارتفاع تكاليف الإنتاج. وتوفر شركات مثل Rent The Chicken الدجاج والأعلاف والدعم لمدة ستة أشهر، مما يسمح للأسر بجمع البيض في المنزل. ويعكس هذا الاتجاه تحولاً أوسع نحو الاكتفاء الذاتي وسط الضغوط الاقتصادية.

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، نفق أكثر من 163 مليون طائر من الدواجن أو أُعدم منذ بدء تفشي المرض في عام 2022. وفي يناير 2025 وحده، فُقد 19.5 مليون دجاجة بياضة، مما يجعله الشهر الأكثر فتكًا منذ مارس 2022.

وأدت سياسة الإعدام الجماعي هذه، التي تتطلب إعدام أسراب بأكملها عندما تثبت إصابة طائر واحد بإنفلونزا الطيور، إلى انخفاض حاد في إنتاج البيض. واعتبارًا من 1 يناير 2025، كان لدى الولايات المتحدة 304 مليون دجاجة بياضة، بانخفاض 2٪ عن العام السابق و11٪ أقل من خمس سنوات مضت.

مع انخفاض عدد الدجاجات المنتجة للبيض، ارتفعت أسعار متاجر البقالة بشكل حاد، حيث وصلت الكراتين إلى 10 دولارات لكل دزينة في بعض المدن. وتوفر خدمات تأجير الدجاج بديلاً فعالاً من حيث التكلفة ومستدامًا للبيض الذي يتم شراؤه من المتجر.

ووفقًا لـ Rent The Chicken، يمكن للعملاء استئجار زوج من الدجاج مقابل حوالي 600 دولار أمريكي لمدة ستة أشهر، والحصول على حظيرة، وعلف، ودعم لرعاية الطيور. وتضع هذه الدجاجات عادةً اثنتي عشرة بيضة في الأسبوع، مما يوفر إمدادًا ثابتًا للأسر التي تتطلع إلى تقليل نفقات البقالة. وقد شهد هذا الاتجاه طلبًا متزايدًا، حيث أفادت المفرخات في جميع أنحاء البلاد بزيادة الاهتمام بالدواجن في الفناء الخلفي. بالإضافة إلى ذلك، تضاعفت مبيعات علف الدجاج منذ أكتوبر، وفقًا لـ CBS News. بالنسبة للعديد من المستأجرين، فإن تجربة تربية الدجاج مجزية للغاية لدرجة أنهم يختارون في النهاية الاحتفاظ بطيورهم بشكل دائم.

ورغم أن استئجار الدجاج لن يحل مشكلة النقص الوطني في البيض، فإنه يوفر حلاً فريداً للأسر التي تتطلع إلى تأمين بيض طازج وتقليل اعتمادها على أسعار السوبر ماركت المتقلبة.