الامارات | الهند: اخترقوا 50000 كاميرا مراقبة للمستشفيات والمنازل وباعوا الفيديوهات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

قال مسؤولون هنود إن شرطة ولاية جوجارات ألقت القبض على عدة أشخاص فيما يتعلق باختراق شبكة كاميرات المراقبة في مستشفى للحصول على مقاطع فيديو لمرضى وبيعها عبر الإنترنت.

وأدى اعتقال روهيت سيسوديا، وهو مقيم في دلهي، إلى ارتفاع عدد المعتقلين حتى الآن إلى سبعة. وذكر فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في أحمد آباد في بيان أن سيسوديا قام بتحويل لقطات كاميرات المراقبة المخترقة إلى رموز QR وباعها للمتهم المشارك الذي قام بعد ذلك بمشاركة مقاطع الفيديو عبر قنوات يوتيوب وتيليجرام.

وسجل فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في 17 فبراير القضية بعد اكتشاف تداول مقاطع فيديو لنساء يتم فحصهن من قبل الأطباء داخل غرفة المخاض في مستشفى على بعض قنوات يوتيوب وتيليجرام المخصصة للاشتراك فقط.

وألقت الشرطة القبض على ستة أشخاص من بينهم مخترق يدعى باريت داميليا من سورات ومالك قناة اليوتيوب براجوال تيلي، المقيم في لاتور، ماهاراشترا.

ونقلت محطة "News18" عن الشرطة قولها أن داميليا، خريج التجارة، اخترق نظام كاميرات المراقبة في دار للولادة في راجكوت وشارك مقاطع الفيديو مع سيسوديا.

وتمت مشاركة بعض المقاطع لاحقًا بواسطة ثلاث قنوات على يوتيوب، بما في ذلك واحدة مملوكة لتيلي، مع وصف يحمل رابطًا لمجموعة تيليجرام. وذكر البيان أن أعضاء مجموعة تيليجرام فرضوا 2000 روبية (حوالي تسعين دولارا) لكل مقطع فيديو.

بالإضافة إلى دار الولادة في راجكوت، يُزعم أن داميليا وشريكه رايان بيريرا اخترقا ما يقرب من 50000 كاميرا مراقبة للمستشفيات والمكاتب والمدارس والكليات وحتى كاميرات المراقبة المثبتة في غرف نوم الناس، كما قالت نائبة مفوض الشرطة، لجرائم الإنترنت، لافينا سينها.

وتم حجز جميع المتهمين السبعة بتهمة التآمر الجنائي والتلصص بموجب قانون الإرهاب الإلكتروني.