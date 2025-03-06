بعد علاقة ليل ويوسف في وتقابل حبيب.. هل الحب فقط معيار الزواج؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة غامضة تبدو في ظاهرها الحب، لكنها مليئة بالخيانة والكذب وعدم تحمل المسئولية، يجسدها الفنان خالد سليم، الذي يقوم بدور زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز في مسلسل وتقابل حبيب، المعروض على شاشات المتحدة في الموسم الدرامي الرمضاني 2025.

وتجسد الفنانة ياسمين عبد العزيز دور «ليل» الزوجة المخدوعة في زوجها عديم المسؤولية، حتى أنه غير قادر على تحمل مسؤولية أطفاله، إلا أنها تسير خلف حبها له.

هل الحب فقط معيار الزواج؟

من جانبها، قالت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الحب ليس المعيار الوحيد في الزواج واختيار شريك الحياة، بل يجب أن يبحث الطرفين عن التوافق «فكري، اجتماعي، ثقافي، ومادي»، لنجاح العلاقة الزوجية وعدم بحث الشريك عن آخر عوضا عن شريكه، فضلا عن الاستعداد النفسي.

كما أشارت الطبيبة بضرورة استعداد الطرفين نفسيًا لتربية الأطفال، وأن يكون لديهم الوعي الكافي حول مراحل نمو الطفل النفسية واحتياجاته.

وتطرقت الاستشاري النفسي، خلال حديثها لـ«الوطن» إلى دور الأهل والعائلة قبل زواج أبنائهم، مؤكدة على أن هناك دورا على الأهل يبدأ من تربية الأطفال بشكل إيجابي، وتعليمهم المسؤولية قبل الزواج، حتى يكونوا قادرين على تحمل أعباء الحياة الزوجية.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبدالعزيز والقنوات الناقلة

تأتي مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب من بطولة ياسمين عبدالعزيز في رمضان 2025، يوميًا في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 1:30 ظهرا، كما يُمكنك مشاهدة الحلقات عبر منصة watch it الإلكترونية.