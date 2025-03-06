على غرار مسلسل قلبي ومفتاحه.. روشتة للأزواج حتى لا تصل العلاقات إلى الطلاق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحداث مثيرة يشهدها مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة الفنانة مي عزالدين وآسر ياسين، إذ تعاني «مي» التي تجسد دور «ميار»، من زوجها «أسعد» ويجسد دوره الفنان دياب، وهو دائم الخلاف معها، حتى وصلا إلى الطلاق للمرة الثالثة، ما وضعهما في مأزق المبحث عن محلل للعودة إلى بعضهما مجددًا.

على غرار مسلسل قلبي ومفتاحه.. روشته للأزواج حتى لا تصل للطلقة الثالثة

وخلال السطور التالية، إليكم طرق الحفاظ على العلاقة الزوجية حتى لا تصل للطلاق، على غرار «ميار وأسعد» في مسلسل «قلبي ومفتاحه»، للحفاظ على علاقتك من الفشل، بحسب موقع «verywellmind»:

- التواصل الجيد:

التواصل هو الأساس في أي علاقة، احرصي على التحدث مع زوجك عن مشاعرك، احتياجاتك، ومخاوفك بشكل صريح ومفتوح، مع الاستماع للطرف الآخر.

- الاحترام المتبادل:

الاحترام هو حجر الزاوية لعلاقة صحية، يجب الحرص على احترام مشاعر وآراء الطرفين حتى وإن اختلفتِ في بعض الأحيان.

- الوقت المشترك:

يجب تخصيص وقت لقضائه مع زوجتك بشكل دوري، سواء كان ذلك عبر الأنشطة المشتركة أو حتى الخروج معًا كي تستمتعا باللحظات السعيدة.

- التقدير والشكر:

لا تهمل أبداً التعبير عن امتنانك لما تقدمه زوجتك والعكس بالنسبة للزوجة، فالتقدير يخلق بيئة دافئة ومحفزة.

- التعامل مع الخلافات بحكمة:

في أي علاقة، ستواجهان خلافات، لكن الأهم كيفية التعامل معها، لذا تجنبا الألفاظ الجارحة وركزا على حل المشكلة بدلاً من التصعيد.

- الدعم العاطفي:

يجب أنا تقفا إلى جانب بعضكما البعض في الأوقات الصعبة، فالدعم العاطفي مهم لبناء الثقة والمودة بينكما.

روشتة لنجاح العلاقات الزوجية

وقالت إيناس علي، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك لـ«الوطن»، إن هناك روشتة لنجاح العلاقات الزوجية، تتمثل في التالي:

- الاعتراف بالمشكلات ومحاولة تجنبها.

- عدم توجيه اللوم للشريك في سياق الدفاع عن النفس.

- لا تنسحب وحاولا المواجهة والنقاش.

- خلق ثقافة التقدير والشكر بين الطرفين، فعلامات التقدير تمنع العلاقات من الفشل.

- التفكير في الصعوبات باعتبارها فرصًا للتعلم ولتعميق العلاقة.

- إظهار الأزواج اهتمامهم ببعضهم.