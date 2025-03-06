لماذا لجأت نيللي كريم لإجراء عملية تجميل في مسلسل إخواتي؟.. مرض وهمي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال حلقات مسلسل إخواتي تشهد العديد من الأحداث المختلفة والمتسارعة، أبرزها معاناة نيللي كريم من اضطراب تشوه الجسم، إذ تشعر وأن جسدها غير متناسق تمامًا حتى إنها تظل أمام المرآة تنظر لنفسها بين الحين والآخر، بسبب ما تتعرض له من انتقادات وتنمر جعلها تفقد ثقتها في نفسها.

معاناة نيللي كريم في مسلسل إخواتي بسبب عمليات التجميل

وخلال أحداث مسلسل إخواتي، قررت نيللي جمع مبلغ 68 ألف جنيه لإجراء عملية تجميل حتى تصبح أكثر ثقة بنفسها، وهو ما فتح الباب حول التساؤلات عن حجم إجراء عمليات الجميل.

لماذا لجأت نيللي كريم لإجراء عملية تجميل في مسلسل إخواتي؟

وقالت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن ما يحدث لبطلة العمل هو الشعور بعدم الرضا، وعدم الثقة بالنفس، إذ تعاني من اضطراب الجسم المشبوه، وهو اضطراب ناتج عن شعور وهمي، حيث لا تثق بمظهرها أو شكلها، بل تركز أكثر في الأمور التي تشعر وكأن بها عيب يحتاج للإصلاح، حتى وإن كان الشخص متوهمًا.

وأشارت الاستشاري النفسي لـ«الوطن»، إلى أن الأمر يحتاج إلى علاج سلوكي وجلسات مع المعالج النفسي، حتى لا يصل بصاحبه للعزلة ونوبات الاكتئاب.

ويعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:15 صباحًا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساءً، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحًا، والساعة 12:45 مساءً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الإلكترونية.