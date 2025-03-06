قصات شعر ملفتة للنجمات في مسلسلات رمضان 2025... استوحي منها موضة الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 02:58 مساءً - تتركز الأنظار حالياً على نجمات مسلسلات رمضان 2025 وأدوارهن البطولية التي تحتل الصدارة في أخبار الفن العربي خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب إطلالاتهن من أزياء وشعر ومكياج، حيث تتنوع قصات شعر النجمات تحديداً هذا العام خلال مسلسلات رمضان بحسب أدوارهن التمثيلية، وما يتناسب معها من قصات شعر طويل أو متوسط وقصير.

ومن الملاحظ هذا العام أن نجمات مسلسلات رمضان في غالبيتهن اعتمدن قصات شعر متفاوتة الطول تنوعت بين الشعر المتوسط الطول أو الطويل المتساوي الأطراف مع تسريحات شعر تركزت في أغلبها على الويفي والمموج أو الطبيعي الكيرلي وغيرها.

نرصد لك من "الخليج 365" قصات شعر ملفتة للنجمات خلال مسلسلات رمضان 2025 لتلقي نظرة عليها.

قصة شعر متدرجة من ماغي بو غصن

https://www.instagram.com/p/DGqM2ioqgrK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGqM2ioqgrK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGqM2ioqgrK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

على عكس شعرها الكيرلي المتساوي الأطراف في دورها خلال مسلسل "ع أمل" في رمضان 2024، اعتمدت النجمة ماغي بو غصن في العام 2025 في مسلسل "بالدم" قصة شعر مختلفة تناسبت مع دورها التمثيلي حيث اعتمدت قصة شعر متوسطة الطول بخصل الشعر المتدرجة من الأمام والخلف، كما اختارت تسريحات شعر ناعمة وخفيفة كتسريحة الويفي أو الشعر الكيرلي الطبيعي مع الفرق الجانبي للغرة.

تابعي تسريحات شعر مرفوعة أنيقة تناسب إطلالتك بالعباية على طريقة النجمات

قصة شعر طويل متساوي الأطراف من مي عمر

https://www.instagram.com/p/DGwNiJMIsAo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGwNiJMIsAo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGwNiJMIsAo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

النجمة مي عمر بطلة مسلسل "إش إش مصر" ظهرت هذا العام في مسلسلها الرمضاني بالشعر الأسود الطويل جداً معتمدة قصة الشعر الطويل المتساوي الأطراف مع تسريحة الشعر الويفي بالفرق الجانبي للغرة، وهذه القصة والتسريحة تناسبت مع دورها البطولي، مما أضفى جمالاً وأنوثة على إطلالتها في المسلسل.

قصة شعر كاريه طويل من روجينا

https://www.instagram.com/p/DGYdwqPKFXQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGYdwqPKFXQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGYdwqPKFXQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

النجمة روجينا بطلة مسلسل "حسبة عمري" اعتمدت هذا العام في رمضان قصة الشعر الكاريه الطويل لحد الأكتاف مع تسريحة الشعر الكيرلي الطبيعي، وبدت ناعمة وبسيطة في هذه القصة والتسريحة بحسب دورها البطولي علماً بأنها من النجمات اللواتي يتمتعن بذوق رفيع في تسريحات شعرهن حيث تتميز بالتنوع والعصرية في كل إطلالة تختارها.

العناية بالشعر خلال شهر رمضان.. أسرار تساعدك في الحفاظ على صحة خصلاتك

قصة شعر طويل من كندة علوش

https://www.instagram.com/p/DGqyCZoo_bc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGqyCZoo_bc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGqyCZoo_bc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

النجمة كندة علوش بطلة مسلسل "إخواتي" ظهرت على بوستر مسلسلها الرمضاني بقصة شعر طويل متفاوت الطول مع تسريحة الشعر الكيرلي الكثيف والفرق الوسطي للغرة، هذه القصة تناسبت مع دورها البطولي، وبدت فيها مختلفة خاصة مع لون الشعر الكستنائي الفاتح الذي لاق على لون بشرتها البيضاء وأضفى عليها المزيد من التألق والنعومة.

قصة شعر متوسط الطول ومتساوي الأطراف من دينا الشربيني

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

النجمة دينا الشربيني بطلة مسلسل "كامل العدد" الرمضاني، اعتمدت قصة الشعر المتوسط الطول مع الأطراف المتساوية إلى جانب تسريحة الشعر المموج ولون الشعر البني الداكن، هذه القصة والتسريحة لاقت كثيراً على دورها البطولي الذي يليق على بشرتها الحنطية.

قصة شعر متدرجة بطول متوسط على طريقة دانييلا رحمة

https://www.instagram.com/p/DFQSd1XCt7j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFQSd1XCt7j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFQSd1XCt7j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

النجمة دانييلا رحمة بطلة مسلسل "نفس" الرمضاني تألقت في دورها البطولي بقصة شعر متدرجة بطول متوسط مع تسريحات ناعمة ومنوعة كتسريحة الويفي أو تسريحة الشعر المموج بالفرق الوسطي للغرة، كذلك اعتمدت مع شعرها الطويل تسريحة شعر منخفضة تليق بدورها البطولي، وبدت في غاية الجمال والجاذبية كعادتها.