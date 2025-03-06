حرم كندة علوش من الإنجاب في مسلسل إخواتي.. ما هو مرض early menopause؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

مشهد مؤثر قدمته الفنانة كندة علوش خلال مسلسل إخواتي، بعدما ظهرت أمام طبيبة النساء وهي تبدي رغبتها في العلاج من أجل الإنجاب، قبل أن تصدمها الأخيرة بأن الأمر أصبح مستحيلًا، إذ باتت تعاني من early menopause، وهو المصطلح الطبي الذي وقفت أمامه «علوش» معبرة عن حزنها لحرمانها من الإنجاب.

وظلت الفنانة كندة علوش، في حلقة أمس، من مسلسل إخواتي، وهي تبكي بعدما أخبرتها الطبيبة بعدم قدرتها على الإنحاب، في مشهد مؤثر، تصدر محركات البحث.

ما هو مرض early menopause الذي منع كندة علوش من الإنجاب؟

ومرض early menopause يعني انقطاع الطمث المُبكر، وهو مرحلة في الحياة لا يمكنك فيها الحمل، إذ تمر المرأة في الطبيعي بانقطاع الطمث الطبيعي في أوائل الخمسينيات من عمرها، ولكن يحدث انقطاع الطمث المبكر قبل سن الأربعين، ويحدث انقطاع الطمث المبكر قبل سن 45 عامًا، وتشبه أعراض هذه الحالات أعراض انقطاع الطمث الطبيعي، وغالبًا ما تكون الأسباب غير معروفة.

وكان الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، كشف من قبل لـ«الوطن» إن انقطاع الطمث المبكر من الحالات التي تمر فيها المرأة بانقطاع الطمث في سن مبكر، إذ تنتهي فترات الحيض فعادة ما يحدث انقطاع الطمث الطبيعي في سن 51 عامًا تقريبًا. وبمجرد مرور 12 شهرًا متتاليًا دون فترة، تكونين قد مررت بمرحلة انقطاع الطمث، وانقطاع الطمث المبكر هو عندما يحدث انقطاع الطمث قبل سن 45.

ما الفرق بين انقطاع الطمث المبكر وفشل المبيض المبكر؟

انقطاع الطمث المبكر ليس هو نفسه فشل المبيض المبكر، على الرغم من أن بعض الناس يستخدمون المصطلحين بالتبادل، ويشير مقدمو الرعاية الصحية إلى أن فشل المبيض المبكر يعد قصور المبيض الأولي (POI)، ففي الحالتين تتوقف الدورة الشهرية بشكل مفاجئ وعفوي، إما في وقت مبكر أو قبل الأوان، ولكن هناك احتمال أن تعود دورتك الشهرية، فقد يستمر الأشخاص الذين يعانون من POI في الإباضة أو الحيض أو الحمل، ولكن مع انقطاع الطمث المبكر أو المبكر، لا يحدث التبويض أو الحيض، وتفقد القدرة على الحمل.

ما هو أقرب سن لانقطاع الطمث؟

يمكن أن يحدث انقطاع الطمث عندما تكون المرأة في العشرينات أو الثلاثينيات أو الأربعينيات من عمرها. يصف انقطاع الطمث المبكر الذي يحدث في أي وقت قبل سن الأربعين، ومن النادر أن يحدث انقطاع الطمث قبل سن الثلاثين.

وإليكم أسباب وأعراض early menopause، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية(United Kingdom National Health Service) ، وnational library of medicine.

أسباب early menopause

تشمل بعض هذه الأسباب علاج السرطان أو الجراحة أو بعض الحالات الصحية، لكن في بعض الأحيان يكون السبب غير معروف، علاوة على حدوث أي شيء يدمر المبيضين أو يمنع جسمك من إنتاج هرمون الاستروجين يمكن أن يسبب انقطاع الطمث.

بعض أسباب انقطاع الطمث المبكر هي:

العلاج الكيميائي أو الإشعاعي لعلاج السرطان.

الجراحة التي تزيل المبيضين.

الجراحة التي تزيل الرحم (استئصال الرحم).

التاريخ العائلي لانقطاع الطمث في سن مبكرة.

حدوث الدورة الشهرية الأولى قبل سن 11 عامًا

تشوهات الكروموسومات مثل Fragile X أو متلازمة تيرنر.

أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو مرض كرون أو أمراض الغدة الدرقية.

تدخين السجائر.

التهاب الدماغ والنخاع العضلي / متلازمة التعب المزمن (ME / CFS).

الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز.

الالتهابات مثل النكاف.

في بعض الأحيان لا يوجد سبب لانقطاع الطمث المبكر أو المبكر. وهذا هو الحال في ما يصل إلى 50٪ من الناس.

أعراض early menopause

الهبات الساخنة (الدفء المفاجئ الذي ينتشر على جسمك).

تعرق ليلي.

جفاف المهبل وعدم الراحة.

الرغبة المتكررة في التبول.

التهابات المسالك البولية المتكررة.

صعوبة في النوم (الأرق).

التغيرات العاطفية (التهيج، تقلب المزاج، الاكتئاب أو القلق).

جفاف الجلد، جفاف العين، أو جفاف الفم.

سباق القلب.

الصداع.

آلام وآلام المفاصل والعضلات.

صعوبة في التركيز أو النسيان.

زيادة الوزن أو فقدان الوزن.

تساقط الشعر أو ترققه.