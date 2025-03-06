أصاب شريف سلامة وابنه في مسلسل كامل العدد 3.. هل تسبب الحصبة الوفاة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

لايزال المسلسل الاجتماعي كامل العدد 3، يسلط الضوء على العديد من المشكلات الاجتماعية، والمتعلقة بتربية الأطفال والمراهقين، إذ يشهد أحداثًا مختلفة ومتنوعة بشكل كبير، تتعلق بأسرة أبطال العمل «أحمد وليلى».

وخلال أحداث حلقة أمس، أصيب «أحمد» الدور الذي يجسده الفنان «شريف سلامة» ونجله «عمر» في مسلسل كامل العدد 3، بمرض الحصبة، وقررا الانعزال عن باقي الأسرة تجنبًا لحدوث العدوى، ما تسبب في إثارة حالة من القلق لدى الجميع، وإليكم مضاعفات الحصبة.

والحصبة هي مرض شديد العدوى ينتقل عن طريق الرذاذ أو السعال، ويعد الأكثر شيوعًا بين الأطفال.

كيف ينتقل المرض الحصبة من شخص لآخر؟

تنتقل الحصبة من خلال ملامسة إفرازات الأنف أو الحلق الحاملة للعدوى (من خلال السعال أو العطاس)، ويمكن أن تنتقل من خلال استنشاق الهواء الذي يتنفسه شخص مصاب بالحصبة، وكذلك يُنقل عبر الأسطح الملوثة.

مضاعفات الإصابة بالحصبة.. متى تصل للوفاة؟

وذكر الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات لـ«الوطن» مضاعفات الإصابة بالحصبة، وعلى رأسها:

- الالتهاب الرئوي.

- التهابات الجهاز التنفسي.

- التهاب الدماغ الحاد.

- التهاب الدماغ المتصلب تحت الحاد (SSPE)؛ إذ يحدث تهيج وتورم، وهو مرض خطير خاصة مع قلة المناعة، يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

هل تسبب الحصبة الوفاة؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الحصبة لا تزال منتشرة في دول أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وتحدث الغالبية العظمى من الوفيات الناجمة عنها في البلدان التي ينخفض فيها الخدمات الصحية، كما تزداد خطورة الإصابة بعدوى المرض في المخيمات السكنية المكتظة بالسكان، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو من أسباب أخرى تضعف جهاز المناعة لديهم ويكونون الأكثر عرضة للوفاة بسبب الحصبة.

وتشكل الحصبة خطراً على الأطفال، وخاصة الأطفال دون سن الخامسة الذين لم يتلقوا التطعيم، ويرجع هذا إلى أن أجهزة المناعة وأجهزة الأعضاء لدى الأطفال لا تزال في طور النمو، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والمضاعفات الصحية، إذ يموت كل عام نحو 136 ألف شخص حول العالم بسبب الحصبة والمضاعفات الناجمة عن المرض. ومعظم هؤلاء من الأطفال.

ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أنه لكل ألف طفل يصاب بالحصبة، يموت واحد أو اثنان، وفي بعض البلدان، لكل ألف طفل يصاب بالحصبة، يموت 30 إلى 60 طفلاً، وفي بعض الفئات السكانية مثل الأطفال النازحين يموت نحو 300 طفل من كل ألف طفل يصاب بالحصبة.