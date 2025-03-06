احتفلي بجمالك في يوم المرأة العالمي بصيحات مكياج ساحرة موضة 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 10:23 صباحاً - مع اقتراب يوم المرأة العالمي، تسعى كل سيدة للظهور بإطلالة تجمع بين الأناقة والتميّز، لتعكس جمالها الفريد وشخصيتها القوية. ولأن المكياج هو السر الخفي الذي يبرز جمال ملامح المرأة ويعزز ثقتها بنفسها، "الخليج 365" تقدم لك، أحدث صيحات مكياج ساحرة 2025، عصرية ولافتة مستوحاة من أسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم ربيع وصيف 2025، لتستوحي منها ما يُرضي ذوقك ويعكس شخصيتك الفريدة.

سواء كنتِ تميلين إلى المكياج الناعم والطبيعي أو تُفضلين الإطلالات الجريئة بألوان مشرقة ونابضة بالحياة، ستجدين في هذه الصيحات ما يُلهمك لإبراز شخصيتك بأسلوب عصري ومميز.

مكياج بشرة مشرق: نعومة وحيوية

من عرض زهير مراد Zuhair Murad - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تُعد البشرة المشرقة من أبرز صيحات المكياج التي تسيطر على عالم الجمال في 2025. هذه الإطلالة تُعبّر عن الصحة والنضارة، وتمنحكِ مظهراً طبيعياً ولامعاً. ترتكز على استخدام كريم الأساس الخفيف الذي يعزز من جمال البشرة دون أن يثقلها، وتطبيق البلاشر الوردي عند عظمتي الوجنتين لإبراز جمالها. إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة ناعمة وأنيقة في هذا اليوم المميز، اختاري هذه الصيحة على طريقة عارضة دار زهير مراد Zuhair Murad في أسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم ربيع وصيف 2025، حتماً ستكون خيارك المثالي لتسليط الضوء على جمالك بطريقة طبيعية وجذابة. يمكنك اختيار درجات الوردي الناعمة أو الفاتحة للحصول على إطلالة طبيعية، أو الجئي إلى الألوان الورديّة الأعمق لمظهر أكثر دراماتيكية في حال كنتِ تفضلين إطلالة جريئة ومفعمة بالحيوية.

مكياج مونوكروم وردي: أناقة طبيعية

من عرض رامي العلي Rami Al Ali - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

احتفلي باليوم العالمي للمرأة مع إطلالة جمالية أنثوية وناعمة تعتمد على صيحة المكياج المونوكروم الوردي، لتظهري بأناقة وجاذبية مع لمسات طبيعية وراقية تعكس جمالكِ الداخلي على غرار عارضة دار رامي العلي Rami Al Ali في أسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم ربيع وصيف 2025. تعتبر صيحة المكياج المونوكروم الوردي من أفضل الخيارات للإطلالة الطبيعية والجذابة في اليوم المرأة العالمي. تجمع هذه الصيحة بين التناغم والنعومة، حيث يتم استخدام درجات مختلفة من الوردي على مختلف أجزاء الوجه، ما يمنحكِ إطلالة متكاملة وأنيقة تتناغم مع أحمر الشفاه الوردي النيود. ترتكز هذه الصيحة على تظليل الجفون العلوية بظلال وردية خافتة، وتكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. أما مكياج البشرة، يعتمد على تغطية طبيعية باستخدام كريم أساس خفيف، مع لمسة هايلايتر لإضفاء إشراقة لامعة على الوجه، إلى جانب البلاشر الوردي عند أعلى عظمتي الخدين، وأحمر الشفاه الوردي النيود للحصول على مظهر طبيعي وأنيق يتماشى مع بقية المكياج المونوكروم. تتناسب درجات الوردي مع مختلف درجات البشرة، سواء كانت فاتحة أو داكنة، مما يجعلها خياراً مثالياً لجميع السيدات.

مكياج كلاسيكي مع أحمر شفاه مخملي: جرأة وأنوثة

من عرض شانيل Chanel - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

لإطلالة مفعمة بالأنوثة والجاذبية في اليوم العالمي للمرأة، اختاري صيحة المكياج الناعم الكلاسيكي، الذي يعتمد على البشرة الطبيعية، ومكياج العيون البسيط، مع أحمر الشفاه باللون الأحمر المخملي الجريء على طريقة عارضة دار شانيل Chanel في أسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم ربيع وصيف 2025؛ إذ تم اعتماد أساس مكياج خفيفاً جداً يكشف عن ملمس البشرة الطبيعي، ويمنحها مظهراً ندياً وصحياً، إلى جانب لمسة خفيفة جداً من البلاشر الوردي الفاتح على تفاحة الخدين لمنح الوجه لوناً طبيعياً صحياً، مع تطبيق لمسة من الظل العاجي المطفي وطبقة خفيفة من الماسكرا. فيما شكلت الشفاه العنصر الأبرز في هذه الصيحة، حيث تم استخدام أحمر شفاه كلاسيكي بتركيبة مخملية.

الأيلاينر المجنح: جاذبية مميزة وعيون ساحرة

من عرض تمارا رالف Tamara Ralph- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

لأن يوم المرأة العالمي، يستحق إطلالة مميزة تُبرز شخصيتك القوية وأنوثتك، اعتمدي صيحة الأيلاينر المجنح مع مكياج البشرة المشرق والبلاشر الوردي على طريقة عارضة دار تمارا رالف Tamara Ralph في أسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم ربيع وصيف 2025. هذه الصيحة تساعد على رفع العين وتوسيعها، مما يمنحكِ إطلالة جريئة ومميزة. للحصول على مكياج عيون مجنح، قومي برسم خط رفيع على الجفن العلوي من زاوية العين الداخلية، ثم قومي بسحب الخط للأعلى في الزاوية الخارجية للحصول على الشكل المجنح المميز. إلى جانب تكثيف الرموش بالماسكرا. احرصي على تطبيق هايلايتر على عظمتي الوجنتين وأعلى الجبين للحصول على لمسة مضيئة تعكس إشراقة الوجه. استخدمي البلاشر الوردي الذي يضيف لمسة من الجمال الطبيعي ويبرز ملامح وجهكِ بشكل أنيق، وزيني شفاهك بأحمر الشفاه الوردي النيود.

مكياج عيون سموكي برونزي: لمسة من الفخامة والجاذبية

من عرض إيلي صعب Elie Saab- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة جريئة وأنيقة، فلا شيء يضاهي صيحة مكياج العيون السموكي البرونزي، التي تجمع بين الأناقة والدراماتيكية بطريقة مثالية، مما يجعلها الخيار الأمثل لهذا اليوم المميز. هذه الصيحة، تعدّ واحدة من أبرز صيحات المكياج العصرية التي تمزج بين الألوان الدافئة والتأثير الغرافيكي الذي يبرز جمال العيون. اللون البرونزي يُضفي على مكياج العيون لمسة من الفخامة، في حين يضيف التأثير السموكي عمقاً وإشراقاً للعينين. للحصول على هذه الإطلالة على طريقة عارضة دار إيلي صعب Elie Saab في أسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم ربيع وصيف 2025، قومي باستخدام درجات مختلفة من البرونز والبني الداكن، مع إضافة لمسات من الذهبي أو النيود اللامع لإبراز الزوايا الداخلية للعين. استخدمي ظلال العيون البرونزية الدافئة على الجفن العلوي، وامزجيها جيداً للحصول على تأثير سموكي طبيعي. ارسمي خطاً ناعماً من الكحل الأسود على طول خط الجفون المتحركة، وكثفي رموشك بالماسكرا، وطبقي البلاشر الوردي عند أعلى عظمتي الخدين. أما أحمر الشفاه اختاريه باللون المشمشي الناعم.

مكياج العيون السموكي الداكن: جاذبية وأناقة

من عرض روبير أبي نادر Robert Abi Nader - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

لا شيء يعكس القوة والجاذبية مثل مكياج العيون السموكي الداكن مع مكياج البشرة المضيء. هذا المزيج الفاخر من الظلال الداكنة والتوهج الطبيعي يعزز من إشراقة الوجه ويضفي لمسة دراماتيكية وراقية على إطلالتك في هذا اليوم المميز. اعتمدي هذه الصيحة على غرار عارضة دار روبير أبي نادر Robert Abi Nader في أسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم ربيع وصيف 2025، لتميزي إطلالتك في اليوم العالمي للمرأة. هذه الصيحة تجمع بين الجاذبية والنعومة، مما يعكس جمالك الداخلي ويمنحك مظهراً طبيعياً وأنيقاً، ويجعل منكِ أيقونة من الأنوثة والتميز في هذا اليوم الخاص. للحصول على هذا المظهر الجريء، استخدمي ظلال العيون الداكنة بتدرجات الأسود والرمادي على الجفون العلوية، وامزجيها برفق للحصول على تأثير سموكي ناعم. ضعي لمسات من الأيلاينر الأسود على طول خط الرموش العلوي للسماح للعيون بأن تبدو أكبر وأكثر تحديداً. لا تنسي وضع الماسكرا على الرموش لزيادة كثافتها ورفعها، مما يعزز من تأثير العيون السموكي. احرصي على استخدام كريم الأساس الخفيف أو المتوسط الذي يوفر لكِ تغطية طبيعية ويُبرز نضارة بشرتكِ. بعد ذلك، ضعي الهايلايتر على النقاط البارزة مثل أعلى عظام الوجنتين، و أعلى الجبين، وعظمة الأنف لإضفاء لمسة من الإضاءة الطبيعية. وطبقي البلاشر الخوخي على الخدين بلمسات خفيفة للحصول على إطلالة ناعمة وطبيعية. أنهي إطلالتك بأحمر الشفاه باللون البني الغلوسي.

ما رأيك في التعرف إلى 7 صيحات مكياج لافتة أطلقها أسبوع الموضة في لندن لخريف وشتاء 2025-2026

مكياج بنفسجي مع أيلاينر مجنح: لمسة من الدراما والجمال

من عرض ميس سوهي Miss Sohee - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة جريئة وأنيقة في اليوم العالمي للمرأة، لاتترددي في اختيار صيحة المكياج البنفسجي مع أيلاينر مجنح على غرار عارضة دار ميس سوهي Miss Sohee في أسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم ربيع وصيف 2025، حتماً ستمنحك لمسة من الجرأة مع لمحة من الفخامة. يُعتبر اللون البنفسجي من الألوان الرائعة التي تضيف لمسة من السحر والجاذبية للعيون. للحصول على هذه الإطلالة، ظللي الجفون العلوية بظلال بنفسجي فاتح، وامزجيها بشكل ناعم للحصول على تأثير سموكي. وارسمي خطاً رفيعاً من الأيلاينر الأسود على الجفن العلوي، واسحبيه إلى الخارج بشكل مائل إلى زاوية نهاية العين الخارجية بأسلوب مجنح. وضعي طبقات من الماسكرا على الرموش لتعزيز كثافتها وطولها، مما يضيف لمسة من الرومانسية والجمال لإطلالتكِ. وأبرزي عظمتي وجنتيك بضربات ناعمة من البلاشر الوردي الخافت، إلى جانب أحمر الشفاه النيود.