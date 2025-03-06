بولفر تجمع الخبراء والنجوم للاحتفاء بإطلاق منتجاتها في السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 10:23 صباحاً - بحضور نخبة من خبيرات التجميل ومدونات الجمال والموضة ونجمات السوشيال ميديا، احتفت شركة بولفر العالمية بإطلاق أحدث منتجاتها الجمالية في المملكة العربية السعودية، وذلك في حفل ضخم أقامته الشركة في الرياض.

حفل بولفر جمع تحت سقفه مجموعة كبيرة جداً من الشخصيات المؤثرة مثل: إلين سليمان، د. خلود، مس دعاء، نهى نبيل، شهد ليو، جود العنزي، العنود اليماني، منى النعمان، ندى عبدالله، وشخصيات أخرى. وتضمّن برنامجاً متكاملاً شمِل جلسات حوارية متخصصة، ومعرضاً للمنتجات المميزة. كما وتضمّن برنامج الحدث ورشة عمل للمدرّب الدولي علي قاسم، قام فيها بتطبيق المنتجات الجديدة من بولفر على وجه العارضتين سوسن محمد، وديم القو.

إعداد: عبير بو حمدان

أعلى المقاييس

بولفر تطلق منتجاتها الجديدة في السعودية- الصورة من المصدر

بولفر تطلق منتجاتها الجديدة في السعودية- الصورة من المصدر



من جهته، اعتبر عماد البعداني مدير الإدارة التنفيذية لبولفر في المملكة العربية السعودية، أن الحدث المقام في المملكة العربية السعودية حدثٌ مهم جداً، استقطبت فيه الشركة أهم المشاهير المؤثرين من كلّ أنحاء العالم العربي، وأضاف: "هذا الحدث، الذي أشرفت على إعداده مديرة التسويق في الشركة، هبة الصوفي، يأتي بهدف تدشين مجموعة من المنتجات الجديدة، والاحتفاء بتواجُد العلامة التجارية لأول مرة بشكل فعلي ومباشر في السوق السعودي، بحضور ممثلين عن الإدارة المركزية للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية، والإدارات التنفيذية في عدد من الدول العربية والنجوم والنجمات من المملكة وخارجها".

عماد البعداني مدير الإدارة التنفيذية لبولفر في المملكة العربية السعودية



وعما يميز منتجات بولفر، قال البعداني: "الجودة هي أهم ما نتميّز به؛ فشركة بولفر تحرص على تقديم منتجات عالية الجودة، وتصنع بأعلى المقاييس في أهم مصانع على مستوى العالم، في ألمانيا وإيطاليا وأمريكا وبلغاريا والصين، وكذلك استهدفنا دولة جديدة في التصنيع مؤخراً، وهذا عنصر من عناصر التدشين الذي نقوم به اليوم؛ حيث نقدّم بكلّ سرور منتجاتنا الجديدة التي صُنعت في كوريا، وتتضمن ثلاثة أصناف جديدة مخصصة للسوق المحلي السعودي، وأفصحنا عنها اليوم في هذا الحفل. وكان للحضور فرصة تجرِبتها والتعرُّف إليها عن قُرب عبْر خبرائنا المختصين".

فوق التوقعات

سيدة الأعمال حصة حامد من قطر



سيدة الأعمال حصة حامد من قطر، مؤسسة مجموعة HH INTERNATIONAL، قالت في حديث خاص لـ«الخليج 365»: "تشرّفتُ بدعوة كريمة من مؤسسي شركة بولفر كضيفة شرف، وسعدت بحسن التعامل من قِبل المؤسسين، كما وفوجئت بالمنتجات الجديدة التي فاقت التوقعات بالفعل. ونحن بحكم أننا مجموعة تتضمن شركات وأكاديميات للتدريب على فنون التجميل، وشركات تجارة منتجات التجميل، ونبحث دوماً عن المنتجات التي تكون منتجات عضوية وخالية من المواد غير الطبيعية، والتي تعطي نتيجة إيجابية للتدريب. ووجدت في منتجات بولفر الجديدة احتياجنا الفعلي. وإن شاء الله سيكون بيننا تعاون قريباً، نعلن عنه في وقته".

تحت الأضواء

مدونة الموضة مس دعاء - الصورة من المصدر



مدونة الموضة والجمال مس دعاء حضرت الحفل بإطلالة جميلة بـ"التكشيطة المغربية من المصممة ريم الجسمي"، واعتبرت مس دعاء في حديث خاص لـ«الخليج 365» أنّ "ما يميّز علامة بولفر هو أنها صحية على البشرة، ويمكن القول إنها طبية نوعاً ما، ولا تحتوي على مواد تتأكسد وتؤذي البشرة". وأضافت: "هذا الأمر مهم جداً لاسيّما للسيدات والشابات اللواتي هن تحت الأضواء دائماً، ويحتجن لوضع الماكياج بشكل دائم، من دون أن يؤذين بشرتهن".

من منتجات بولفر الجديدة - الصورة من المصدر



نصيحة مس دعاء فيما يخص استخدام المنتجات التجميلية، كانت: "أن على المرأة أن تهتم ببشرتها، وعندها يظهر الماكياج بشكل جميل على وجهها. ومن الخطأ أن تهمل بشرتها ثم تستخدم الماكياج لإخفاء عيوبٍ ما، عندها لن تكون النتيجة جميلة".

وعن أكثر المنتجات التي تحبها بما يخص الماكياج، قالت: "أنا أحب الهايلايت والآيلاينر، أما بالنسبة لأحمر الشفاه فأفضّل الألوان الناعمة وأبتعد عن الألوان القوية، وكذلك أحب أحمر الخدود (البلاشر)".

كلّ النساء جميلات

الطبيبة مدونة الموضة والجمال د. خلود



الطبيبة مدونة الموضة والجمال د. خلود أعربت عن سعادتها لاختيار بولفر لها لحضور الحدث الراقي الذي نظّمه في الرياض، والذي جمعها بعدد من النجوم والنجمات من السعودية والعالم العربي، وأضافت: "بولفر علامة تِجارية أميركية، باتت تتواجد اليوم في المملكة العربية السعودية، وتشمل كلّ المنتجات الجمالية التي تحبها السيدات، والأهم أن المنتجات عضوية وطبية قبل أن تكون تجميلية؛ فهم اهتموا بالعناية بالبشرة وأطلقوا اليوم منتجات جديدة مميزة، منها كريم الأساس، مع منتجات العناية بالبشرة، وأنا أهنّئهم على ذلك".

مدونات الموضة والجمال في حفل بولفر



وأبرز نصيحة تُقدّم للمرأة بما يخص الجمال حسب د. خلود هي: "الجمال الداخلي، والذي ينعكس على الوجه وعلى الجمال الخارجي، ويأتي الماكياج كإضافة جميلة. وبالنسبة لي، كلّ النساء جميلات، وكلّ امرأة مميزة بشيء فيها، ومن المهم أن تتقبل عيوبها وتتصالح مع نفسها، ويكون عندها سلام داخلي مع نفسها ومع كلّ الناس". وأضافت: أنا مثلاً كنت في السابق أتجنّب أن أرفع شعري لأن شكل أذني لا يعجبني، أما الآن فأنا لم أعد أرى أن هناك شيئاً عليّ إخفاؤه؛ بل على العكس تماماً، أرفع شعري بكلّ راحة، وبتُّ أراهما ميزة وليستا عيباً".

وتحدّثت د. خلود عن مرافقة أولادها لها في الفعاليات؛ فقالت: "أهتمّ جداً بأن يكون أولادي بين الناس، وأن يكونوا اجتماعيين، وهذا مهم في مجالي أيْ السوشيال ميديا، واليوم ترافقني ابنتي خلودي؛ لأنها تحب الماكياج؛ فبمجرد أن عرفتْ أن الحفل لعلامة خاصة بالماكياج، أصرّت على مرافقتي".

العناية قبل المكياج

سيدة الأعمال ومدونة الموضة نهى نبيل



سيدة الأعمال ومدونة الموضة والجمال نهى نبيل، أكدت أنها، لكونها صاحبة علامة تجارية متخصصة بمستحضرات التجميل، تدرك مدى صعوبة صناعة مستحضرات تجميل تكون على جودة عالية وسعر مناسب، وأضافت: "أهنّئ بولفر على التدشين، وأحييهم على تقديم منتجات أكثر نظافة، أكثر عضوية، فيها كلّ المواصفات والمقاييس المطلوبة؛ بحيث يكون الماكياج آمناً ومناسباً لكل الأعمار".

من منتجات بولفر الجديدة - الصورة من المصدر



وأشارت نهى نبيل إلى: "أن بعض الناس يظنون أن كثرة المكياج هي التي تضر البشرة". وأضافت: "أنا دائماً أقول إن العناية قبل المكياج وبعد المكياج هي التي تحافظ على البشرة؛ حتى ولو اضطررتِ لاستخدام المكياج كلّ يوم؛ فنحن مثلاً في مجال جداً صعب ونتعرّض يومياً لاستخدام المكياج، ولكن مهم جداً اختيار نوعية المكياج النظيفة والخالية من المواد المؤذية مثل: البارابين والرصاص وغيرها، التي تدمّر البشرة على المستوى البعيد. وهذه المستحضرات باتت موجودة اليوم، ومنها منتجات بولفر".

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منتجات نباتية عضوية

مدونة الموضة شهد ليو - الصورة من المصدر



مدونة الموضة والجمال شهد ليو، أشارت إلى أنها أُعجبت كثيراً بالمنتجات التي استعرضتها بولفر خلال الحدث، وقالت: "أعجبني أن المنتجات عضوية نباتية، وشهدنا تطبيق المكياج على وجه العارضات، وكانت لمعة الوجه جميلة جداً، وهذا يشير إلى أن التغطية التي يوفرها كريم الأساس رائعة جداً".

بولفر تطلق منتجاتها الجديدة في السعودية- الصورة من المصدر



ووجّهت شهد ليو نصيحة للشابات اللواتي يضعن المكياج بشكل يومي؛ قائلة: "أنا واحدة من هؤلاء الشابات، وأضطر يومياً لاستخدام المكياج، وفي الفعاليات مثلاً نحتاج لاستخدام كريم أساس قوي يؤمّن تغطية مثالية، وهذا الجميل في المنتج الجديد الذي تقدمه بولفر اليوم؛ فهو كريم أساس تغطيته قوية، لكنه عملي ويمكن استخدامه بشكل يومي؛ لأنه يحافظ على ترطيب وتغذية البشرة في نفس الوقت الذي يمنحها فيه شكلاً جميلاً، وأنا كوني أضع المكياج يومياً؛ فسأحرص بالتأكيد على استخدام هذا المنتَج".

لا شيء يصعب على خبيرات التجميل

خبيرة التجميل منى النعمان



الحدث الذي أقيم في منتجع ديستينو في منطقة العمارية في الرياض، شمل برنامجاً متكاملاً ضم جلسة حوارية رئيسية، استضافت فيها مقدّمة الحفل الإعلامية ومدونة الموضة والجمال ليان فرحات، مجموعةً من خبيرات التجميل، وهن: منى النعمان، والعنود اليماني، وندى عبدالله. وتناولت الجلسة بشكل أساسي قواعد وضع كريم الأساس، وكيفية تحديد كريم الأساس المناسب، وعن ميزات كريم الأساس الجديد من بولفر.

وعن هذه الجلسة، قالت سيدة الأعمال وخبيرة التجميل منى النعمان: "تحدّثنا عن كريم الأساس وكيفية اختيار المنتَج الصحيح أو المناسب منه، وعن المصاعب التي تواجه كلّ امرأة في اختياره، أو المشاكل التي تواجهها في الماكياج عموماً، وكيفية إيجاد أبسط الحلول لها". وعن قولها ضمن الجلسة أنّه لا شيء يصعب على خبيرات التجميل، قالت: "بالفعل نحن نحاول إيجاد الحلول المناسبة لكلّ شيء، وأحياناً نصنع من اللاشيء شيئاً جميلاً بالفعل؛ حتى بحال وجود العيوب كالحبوب أو القشور أو التصبُّغات أو غير ذلك، نحاول فهم المشكلة بالتحديد، ونحاول إيجاد الحلول المناسبة لها".

خبير التجميل منى النعمان



وتوجّهت خبيرة التجميل بنصيحة مهمة للفتيات، أنه في حال عدم توفُّر منتَجٍ جماليٍ ما، تمكن الاستعانة بما هو متوفّر؛ قائلة: "هناك حلول طبيعية قد تساعدنا أحياناً؛ فمثلاً أنا اليوم نسيت جِل الحواجب؛ فاستعنت بالصابون لتثبيت الحواجب، كذلك هناك منتجات يمكن أن تحل محل منتجات أخرى؛ فمثلاً في حال عدم وجود مصحح البشرة، تمكن الاستعانة بأحمر شفاه باللون البرتقالي، وسيعطي النتيجة نفسها".

جلسة حوارية جمعت عدد من خبيرات التجميل



وأعربت خبيرة التجميل السعودية عن سعادتها بإبداعات خبيرات التجميل في المملكة، وأضافت: "أكون سعيدة جداً عندما أرى كيف أن خبيرات التجميل وحتى السيدات، يطوّرن معرفتهن وتكن خبيرات تجميل حتى لأنفسهن، وبتن يعرفن كلّ ما يجب فعله بالطرق الصحيحة".

حس جمالي موثوق

بولفر تطلق منتجاتها الجديدة في السعودية- الصورة من المصدر

من منتجات بولفر الجديدة - الصورة من المصدر

بولفر تطلق منتجاتها الجديدة في السعودية- الصورة من المصدر

من منتجات بولفر الجديدة - الصورة من المصدر



"جمالكِ هو مهمتنا"، هذا هو الشعار الرئيسي لبولفر، العلامة التجارية الأمريكية المعروفة بخبرتها الكبيرة وحسها الجمالي الموثوق، وتقديمها لأفكار مبتكرة، ومنتجات محسّنة وعالية الجودة، وخدمات قيّمة واقتراحات بنّاءة لتسليط الضوء على الجمال الحقيقي. تقدّم بولفر منتجات تلائم جميع النساء، وخاصة أولئك اللواتي يبحثن عن الجمال المثالي والجودة في مستحضرات التجميل، ويأملن في أن يصبحن رائدات في مجال الموضة والجمال. وتشمل: منتجاتها العطور الفاخرة، وكريم الأساس، والماسكارا، وكحل العيون، وأحمر الشفاه، وطلاء الأظافر، وأحمر الخدود، وما إلى ذلك. وخلال الحفل تم استعراض المنتجات الجديدة وكيفية استخدامها بأفضل طريقة ممكنة، كما حصل الحضور على مجموعة مختارة من منتجات العلامة الفاخرة. واختُتم الحفل بصورة جماعية ضمت ممثلين عن الشركات مع أبرز الشخصيات الحاضرة.

لقطات من الحفل:

بولفر تحتفي بمنتجاتها الجديدة في الرياض

ورشة عمل للمدرب الدولي علي قاسم - الصورة من المصدر

مدونة الموضة وعارضة الأزياء جود العنزي

مدونة الموضة إلين سليمان

مقدمة الحفل ليان فرحات

مسؤولو بولفر يرحبون بضيوف الحفل - الصورة من المصدر

صورة جماعية جمعت مسؤولين من الشركة مع بعض الشخصيات الحاضرة

من الحفل



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