الامارات | تصميم مميز من فلاورد يُباع بمبلغ 1.1 مليون ريال خلال مزاد مينتور العربية الخيري 2025 لدعم التعليم وتمكين الشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتخر شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، بمشاركتها في حفل عشاء مينتور العربية والتعليم فوق الجميع 2025، الذي أقيم تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، وحظي بحضور جلالة الملكة سيلفيا، ملكة السويد ورئيسة مؤسسة مينتور العالمية، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مؤسسة مينتور العربية. وقد جمع هذا الحدث المرموق نخبة من القادة العالميين والخبراء وصنّاع التغيير، وكان من بين الحضور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني وأعضاء من إدارة فلاورد التنفيذية، دعماً لهذه القضية النبيلة.

وشهدت الأمسية لحظة استثنائية خلال المزاد الخيري، حيث بيعت الفازة الحصرية المصممة على شكل كرة ذهبية من فلاورد بمبلغ 1.1 مليون ريال. هذه القطعة الفريدة، المصنوعة من ذهب عيار 9 قيراط، هي منتج معتمد من فيفا تم تصميمه ضمن المجموعة المرخصة رسمياً لكأس العالم فيفا قطر 2022™. وتزن الكرة 680 جراماً، وتتميز بنقوش دقيقة تحمل تفاصيل البطولة، كما تحمل توقيعات أساطير كرة القدم كاكا، ديفيد فيا، جون تيري، إيكر كاسياس، وديدييه دروغبا. ونظراً لكونها قطعة فريدة لن يتم إنتاجها مجدداً، فقد أثارت اهتمام الحاضرين وأصبحت واحدة من أكثر القطع المرغوبة في المزاد، مما ساهم في جمع تبرعات كبيرة لدعم مبادرات مينتور العربية والتعليم فوق الجميع لتمكين الشباب.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: ""في فلاورد، نؤمن بقوة التعليم ودعم المجتمع في تشكيل مستقبل أفضل. إن شراكتنا مع مينتور العربية والتعليم فوق الجميع في هذا الحفل تتماشى مع قيمنا الأساسية، ونحن فخورون بالمساهمة في هذا العمل المؤثر. أشعر بفخر خاص أن شيئاً فريداً مثل الكرة الذهبية التي ابتكرناها في فلاورد قد ساهم بمبلغ كبير لدعم قضية نبيلة كهذه. إنه دليل على أن الابتكار والإبداع يمكن أن يكون لهما تأثير حقيقي، ونتطلع إلى مواصلة رحلتنا في خدمة مجتمعاتنا وتجاوز مفهوم الإهداء التقليدي."

وكجزء من مساهمتها في هذا الحدث، قامت فلاورد بتزيين المكان بتنسيقات ورود راقية، مما أضفى أجواءً من الأناقة والرقي تعكس أهمية المناسبة. كما قدمت هدايا فاخرة للضيوف المميزين، تم تنسيقها بعناية كعربون تقدير لدعمهم لمهمة مينتور العربية. وتعزيزاً لالتزامها بتمكين الشباب، قدمت فلاورد أيضاً تبرعاً مالياً لدعم مبادرات المؤسسة، مما يعكس التزامها الراسخ بالمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية.

يُعد حفل مينتور العربية منصة حيوية لتعزيز التغيير الاجتماعي وتوفير الفرص لتنمية الشباب، حيث يجمع بين الشخصيات الملكية وقادة الأعمال العالميين وروّاد التأثير الاجتماعي. وتعكس مشاركة فلاورد التزامها المستمر برد الجميل للمجتمعات التي تخدمها، مع التأكيد على أهمية التعليم والمسؤولية الاجتماعية.

يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.