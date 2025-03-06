الامارات | عنصر غذائي مُهمَل يُحارب السرطان وأمراض القلب والسكري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت اختصاصية التغذية، الدكتورة كاري روكستون، من أن الملايين يفتقدون عنصراً غذائياً حيوياً في وجباتهم: الألياف. غالباً ما يتم تجاهل الألياف، على الرغم من دورها الأساسي في تقليل خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والسرطان. على الرغم من التوصيات بتناول 30 غراماً من الألياف يومياً، فإن معظم البالغين يستهلكون أقل من ذلك بنحو 10 غرامات، مما يزيد من خطر تعرّضهم لهذه الأمراض المميتة، حسب تقرير للموقع الأميركي لصحيفة «ذا ميرور» البريطانية.

تُظهر الأبحاث أن انخفاض تناول الألياف مرتبط بأكثر من 600 ألف حالة وفاة سنوياً، كما ورد في تقرير «العبء العالمي للأمراض».

تساعد الألياف في خفض مستويات الكولسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. كما تنظم الألياف مستويات السكر في الدم، وتدعم صحة الأمعاء، وتساعد في التخلص من السموم.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسات، بما في ذلك دراسة في المجلة البريطانية للتغذية، أن الألياف من الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وعلى الرغم من فوائدها، لا يزال الوعي بأهمية الألياف منخفضاً بشكل مقلق. كشف تقرير لشركة «جنرال ميلز» للمنتجات الغذائية، أن أكثر من 40 في المائة من البالغين البريطانيين -على سبيل المثال- لا يعرفون أن الألياف تقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري، و75 في المائة لا يدركون أنها تقلل من خطر أمراض القلب، و70 في المائة لا يعرفون أنها يمكن أن تمنع سرطان الأمعاء.

وتؤكد الدكتورة روكستون أن زيادة تناول الألياف بمقدار 10 غرامات يومياً فقط -ما يعادل 3 حصص من الفاكهة- يمكن أن يقلل من خطر أمراض القلب بنسبة 15 في المائة، وسرطان الأمعاء بنسبة 13 في المائة.

لزيادة تناول الألياف، تقترح الدكتورة روكستون تغييرات بسيطة في الطعام اليومي، مثل إضافة الخضراوات أو السلطات إلى الوجبات، وإدراج المكسرات والبذور ضمن الحصة الغذائية، واستخدام الفاصوليا أو العدس في الأطباق. كما توصي روكستون باختيار الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني أو الخبز الأسمر.