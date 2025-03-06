القاهرة - سمر حسين - صحة

كيف يتجنب مرضى الجهاز الهضمي اضطرابات الهضم أثناء الصيام؟ سؤال يتردد في أذهان الكثيرين، إذ يواجه البعض تحديات عدة خلال شهر رمضان بسبب تغيّر أنماط الأكل، ما قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات عدة في الجسم، مثل الإصابة بعسر الهضم وحرقة المعدة، ولتجنب هذه المشكلات، ينصح الأطباء باتباع نظام غذائي متوازن، مثل تناول الطعام تدريجيًا، وتجنب المقليات والأطعمة الغنية بالتوابل، والحرص على شرب كميات كافية من الماء.

نصائح لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي أثناء الصيام

- التدرّج في تناول الطعام

يؤكد الدكتور إسلام رشاد، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، لـ«الوطن»، ضرورة البدء بوجبات خفيفة عند الإفطار مثل التمر والماء، يليها طبق شوربة دافئ قبل تناول الوجبة الرئيسية، ويضيف أن تناول الطعام دفعة واحدة بعد ساعات طويلة من الصيام قد يُسبب اضطرابات في المعدة ويؤدي إلى عسر الهضم.

- تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية

وأشار إلى أن الأطعمة المقلية والغنية بالدهون، تزيد من إفراز أحماض المعدة، ما يؤدي إلى الحموضة والارتجاع المريئي، ويُنصح باستبدالها بالبروتينات الصحية مثل الأسماك والدواجن المشوية، مع التركيز على الألياف الموجودة في الخضروات والفواكه.

- شرب الماء بانتظام

ويحذر خبراء التغذية من الإفراط في شرب الماء دفعة واحدة بعد الإفطار، ويوصون بتوزيعه على مدار الفترة من الإفطار حتى السحور.

ويوضح دكتور أحمد علام، استشاري التغذية العلاجية، في حديثه لـ«الوطن»، أن شرب الماء تدريجيًا يساعد على تحسين عملية الهضم ويقلل من احتمالية الإصابة بالإمساك والانتفاخ.

النظام الغذائي في رمضان

وأكدت وزارة الصحة المصرية في بيان سابق، ضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن خلال رمضان، مشددة على أهمية تناول وجبة السحور، وتجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والكربوهيدرات البسيطة التي قد تؤدي إلى اضطرابات هضمية، مشيرة إلى أن الحرص على تناول البروتينات والألياف في السحور، يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من مشكلات الجهاز الهضمي التي قد تنجم عن تناول وجبات غير متوازنة.

وأوصت الوزارة بممارسة رياضة خفيفة بعد الإفطار بساعتين لتحفيز عملية الهضم، وتجنب النوم مباشرة بعد تناول الطعام لمنع الارتجاع الحمضي.

فوائد الصيام الصحي للجهاز الهضمي

وأوضح استشاري أمراض الجهاز الهضمي، أن الالتزام بنظام غذائي متوازن خلال رمضان، قد يُسهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد على:

- تقليل أعراض القولون العصبي مثل الانتفاخ والغازات.

- تحسين حركة الأمعاء والحد من الإمساك.

- تخفيف مشاكل المعدة الناتجة عن الأكل غير المنتظم.

- تقليل فرص الإصابة بالحموضة والارتجاع المريئي.