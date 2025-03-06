الامارات | بهجة رمضان.. من الإمارات إلى مستشفى في لندن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وفد من دولة الإمارات، تترأسه مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة في وزارة الخارجية، الدكتورة مها بركات، الأطفال الإماراتيين الذين يتلقون الرعاية الصحية بمستشفى «جريت أورموند ستريت» في لندن، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقدمت لهم الهدايا الرمضانية، بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم وقلوب أسرهم احتفاءً بالشهر الفضيل.

وأعربت الدكتورة مها بركات عن أملها في أن يتمتع جميع الأطفال بصحة أفضل ومستقبل مزدهر، متمنية الشفاء العاجل للمرضى الذين يتلقون الرعاية من فريق الخبراء الطبي في المستشفى، كما أشادت بشجاعتهم في مواجهة الأمراض.

وتجسد هذه الزيارة متانة العلاقة بين دولة الإمارات ومستشفى جريت أورموند ستريت، الذي تأسس عام 2014، بفضل منحة سخية قدمتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وقدرها 60 مليون جنيه إسترليني لإنشاء مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن.

ويختص هذا المرفق الطبي العالمي بتطوير الأبحاث والرعاية الطبية لعلاج الأمراض النادرة.