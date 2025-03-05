بعد إصابة شريف سلامة وابنه في مسلسل كامل العدد 3.. ما هي أعراض الحصبة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

أحداث مختلفة شهدتها الحلقة 6 من مسلسل كامل العدد 3، إذ أصيب «أحمد» الدور الذي يجسده الفنان «شريف سلامة» ونجله «عمر» بمرض الحصبة ما أدى إلى انعزالهما عن باقي الأسرة، وتسبب في إثارة حالة من القلق لدى الجميع، وفي هذا السياق، نستعرض كل ما تريد معرفته عن مرض الحصبة وأعراضه وطرق الوقاية منه.

أعراض مرض الحصبة

الحصبة هي مرض شديد العدوى ينتقل عن طريق الرذاذ أو السعال، ويعد الأكثر شيوعًا بين الأطفال، وفقًا لما ذكره الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات لـ«الوطن».

وهناك العديد من الأعراض التي تدل الإصابة بمرض الحصبة، وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فعادة تظهر أعراض الإصابة بالحصبة بعد فترة تتراوح بين 10 أيام و14 يومًا من التعرّض للفيروس، وجاءت من ضمن هذه الأعراض:

ظهور الطفح الجلدي على الجسم

سيلان الأنف.

السعال.

احمرار العينين.

سيلان الدمع.

ظهور بقع بيضاء صغيرة على الخدين.

ظهور طفح على الوجه وأعلى الرقبة، ثم على اليدين والقدمين.

الفئات الأكثر عرضة لخطر الحصبة

هناك الكثير من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض الحصبة ومنهم:

الأشخاص غير المُلقّحين.

الحوامل.

الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

الأطفال الذين يعانون ضعف جهاز المناعة.

طرق الوقاية من مرض الحصبة

ووفق الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، لا يوجد علاج محدد للحصبة، وتعتمد عملية تقديم الرعاية للمرضى على مجرد تخفيف الأعراض، مشيرة إلى ضرورة شرب كميات كافية من المياه، وتناول علاجات للجفاف لتعويض السوائل التي يفقدها المريض بسبب الإسهال أو التقيؤ، كما يجب أيضًا أن يتناول المرضى أطعمة مغذية صحية.