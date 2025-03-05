القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص ملايين المسلمين حول العالم على صيام شهر رمضان، ويهتمون بمعرفة كل ما يتعلق بالشهر الكريم خاصة النصائح الغذائية المرتبطة به، ويرغب المصابون بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، في معرفة ما إذا كانوا سيتعرضون لمشكلات صحية نتيجة التغيرات في نمط الأكل والصيام لساعات طويلة.

وتشير وزارة الصحة المصرية إلى أن الصيام قد يكون مفيدًا للبعض إذا تم بطريقة صحية، لكنه قد يمثل خطرًا على آخرين، خاصة من يعانون من حالات متقدمة من أمراض القلب، لذا، فيما يلي، نصائح غذائية لمرضى القلب لتجنب المشاكل الصحية في رمضان.

تأثير الصيام على مرضى القلب

يختلف تأثير الصيام على مرضى القلب باختلاف حالتهم الصحية، فبينما قد يكون الصيام مفيدًا لمن يعانون من ارتفاع طفيف في ضغط الدم أو الكوليسترول، قد يكون خطرًا على المصابين بضعف عضلة القلب أو الجلطات الحديثة، وفي هذا السياق، قال الدكتور علاء الغمراوي، أخصائي القلب والأوعية الدموية لـ«الوطن»، إنّ الصيام يساعد على تحسين صحة القلب لدى بعض المرضى من خلال تقليل الوزن وتنظيم مستويات الدهون في الدم، لكن يجب أن يكون تحت إشراف طبي دقيق.

حالات يُسمح فيها بالصيام لمرضى القلب

وأكدت وزارة الصحة المصرية عبر صفحتها الرسمية، أن الصيام قد يكون آمنًا لمرضى القلب الذين يتمتعون بحالة مستقرة، شرط الالتزام بالعلاج والنظام الغذائي الصحي، ومن الفوائد التي قد يجنيها بعض المرضى من الصيام:

- خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

- تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

- المساهمة في فقدان الوزن، ما يخفف الضغط على القلب.

- تحسين حساسية الأنسولين، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري المصاحب لأمراض القلب.

حالات يُمنع فيها الصيام لمرضى القلب

لكن في المقابل، حذرت الوزارة من أن بعض المرضى يجب أن يتجنبوا الصيام لتفادي المضاعفات، مثل:

- مرضى الفشل القلبي الحاد أو من يعانون من ضعف شديد في عضلة القلب.

- مرضى الشريان التاجي الذين خضعوا لجراحات حديثة أو تعرضوا لنوبات قلبية في الأشهر الأخيرة.

- المصابون بارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.

- من يتناولون أدوية مدرة للبول بجرعات كبيرة، ما قد يزيد من خطر الجفاف.

- مرضى اضطرابات ضربات القلب غير المنتظمة أو من لديهم تاريخ في الجلطات.

نصائح غذائية لمرضى القلب في رمضان

ولضمان صيام آمن دون مضاعفات، ينصح «الغمراوي» مرضى القلب، بالالتزام بالنصائح التالية:

- تقسيم الوجبات، إذ يفضل تناول الطعام على عدة وجبات صغيرة بدلاً من وجبتين رئيسيتين، ما يقلل العبء على القلب في أثناء عملية الهضم.

- شرب الماء بانتظام، فينصح الأطباء بشرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، وتجنب تناول كميات كبيرة دفعة واحدة لتفادي الجفاف الذي قد يؤثر على ضغط الدم ووظائف القلب.

- تجنب الدهون المشبعة، يفضل استبدال الأطعمة الدهنية والمقلية بالدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات والأسماك الغنية بالأوميغا 3، التي تساعد في تقليل الكوليسترول الضار.

- تناول الخضروات والفواكه الطازجة، فتعد الخضروات والفواكه مصادر غنية بالفيتامينات والمعادن التي تحمي القلب وتدعم صحة الأوعية الدموية.

- الحد من تناول الملح، فقد تؤدي زيادة استهلاك الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، لذا يُفضل تقليل استخدام الملح في الطعام والابتعاد عن المخللات والأطعمة المالحة.

- تجنب السكريات والمشروبات الغازية، لأن السكريات الزائدة تؤدي إلى ارتفاع مستوى الدهون في الدم، ما قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لذا يُفضل استبدال الحلويات بالفواكه الطبيعية.

- ممارسة النشاط البدني الخفيف، فيُنصح بالمشي الخفيف بعد الإفطار لتعزيز الدورة الدموية، لكن يجب تجنب المجهود البدني العنيف خلال الصيام.

التغذية الصحية لمرضى القلب

من جهته، أكد الدكتور أحمد علام، أخصائي التغذية العلاجية لـ«الوطن»، أن مرضى القلب بحاجة إلى تنظيم وجباتهم بطريقة صحية خلال رمضان، لتجنب ارتفاع ضغط الدم أو اضطراب مستويات السكر، مشددًا على أهمية تجنب المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة والشاي لأنها قد تؤدي إلى تسارع ضربات القلب.

وأوضح أن التوازن في تناول الطعام، وعدم الإفراط في الأطعمة الدسمة، يساعد في تجنب ارتفاع نسبة الدهون في الدم، ما يقلل من خطر الجلطات القلبية.

أهمية مراجعة طبيب القلب قبل الصيام

ينصح الأطباء جميع مرضى القلب بمراجعة الطبيب قبل بدء الصيام لتقييم حالتهم الصحية، وتعديل جرعات الأدوية إذا لزم الأمر، خصوصًا لمن يتناولون أدوية الضغط أو السيولة.