منخفض جوي يضرب البلاد.. و4 نصائح للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشهد الأيام المقبلة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الموسمية مثل نزلات البرد، الإنفلونزا، والتهابات الجهاز التنفسي، ويحذر الأطباء من خطورة التعرض المفاجئ للطقس البارد، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ويوصون بضرورة ارتداء الملابس المناسبة، تقوية المناعة بالتغذية الصحية، والابتعاد عن الأماكن المغلقة المزدحمة.

انخفاض درجات الحرارة يضعف المناعة

تتسبب التقلبات الجوية الحادة في ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الموسمية، ومع انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، يعاني الكثيرون من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا نتيجة التغيرات المفاجئة في الطقس، ويحذر الأطباء من تأثير الطقس البارد على المناعة، مؤكدين أن الفيروسات تنتشر بشكل أكبر في الأجواء الباردة والرطبة، وفي هذا السياق، يقول دكتور محمد فرج، استشاري أمراض الجهاز التنفسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ التقلبات المناخية الحادة تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات المنتشرة خلال هذه الفترة، خاصة الإنفلونزا التي قد تتطور إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح.

التقلبات الجوية وتأثيرها على الصحة

يُسهم الطقس البارد في انتشار الفيروسات، خاصة تلك التي تصيب الجهاز التنفسي، وتؤكد الدراسات أن الهواء الجاف والبارد يساعد على بقاء الفيروسات لفترة أطول، ما يزيد من احتمالية العدوى بين الأشخاص، ويشرح استشاري أمراض الجهاز التنفسي، أن انتقال العدوى يصبح أكثر سرعة في الأماكن المغلقة، حيث يتجمع الناس هربًا من البرد، ما يزيد فرص انتقال الفيروسات عبر الهواء أو الأسطح الملوثة، ومن أبرز الأمراض المنتشرة خلال هذه الفترة:

- نزلات البرد والإنفلونزا: تنتقل بسرعة عبر العطس والسعال، خاصة في الأماكن المزدحمة.

- التهابات الجيوب الأنفية: تتفاقم بسبب تغيرات الطقس وتعرض الجسم للهواء البارد.

- الربو والتهاب الشعب الهوائية: يعاني مرضى الجهاز التنفسي من تفاقم الأعراض نتيجة الهواء البارد والجاف.

كيف تحمي نفسك من الأمراض خلال هذه الفترة؟

- تعزيز المناعة بالتغذية الصحية

ينصح الأطباء بضرورة تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، مثل فيتامين C المتوفر في البرتقال والليمون، لدوره الفعال في تقوية المناعة، ويؤكد استشاري أمراض الجهاز التنفسي أن الأشخاص الذين يتناولون أغذية غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات يكونون أقل عرضة للإصابة بالإنفلونزا مقارنةً بمن يتبعون نظامًا غذائيًا ضعيفًا.

-ارتداء الملابس المناسبة

ويشدد الخبراء على أهمية ارتداء طبقات من الملابس التي تحافظ على دفء الجسم، مع الحرص على تغطية الأطراف جيدًا، حيث أن فقدان الحرارة من اليدين والقدمين يزيد من الشعور بالبرد ويضعف مناعة الجسم.

- تجنب الأماكن المزدحمة

يُفضل الحد من التواجد في الأماكن المغلقة المزدحمة، خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات، وعلق دكتور محمد فرج على هذا قائلًا إن التنفس في أماكن مغلقة مع أشخاص مصابين يزيد من احتمالات العدوى، لذا يجب تهوية الغرف بشكل دوري لتقليل تركيز الفيروسات في الهواء.

- العناية بالنظافة الشخصية

يقلل غسل اليدين باستمرار من فرص الإصابة بالفيروسات، خاصة بعد ملامسة الأسطح في الأماكن العامة، ويوصي الأطباء باستخدام المناديل الورقية عند العطس أو السعال لتجنب انتشار العدوى.