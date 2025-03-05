الامارات | «ليالي رمضان» تضيء دبي.. من الشندغة إلى «حتا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) تحضيراتها لمهرجان «ليالي رمضان»، الهادف إلى التعريف بالقيم والعادات والتقاليد التي يمتاز بها المجتمع المحلي خلال رمضان، وتمكين سكان دبي وزوارها من الاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل.

وأعلنت الهيئة أن المهرجان يأتي في إطار التزاماتها بمسؤوليتها المجتمعية، ودعمها لحملة «رمضان في دبي» التي أطلقها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية، لتسليط الضوء على ما تشهده الإمارة من فعاليات متنوعة طوال الشهر الكريم.

وستتضمن أجندة المهرجان سلسلة من العروض والأنشطة المستلهمة من التراث المحلي في عدد من مرافق وأصول الهيئة الثقافية والتراثية، من بينها متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، الذي سيتيح خلال الفترة من 14 إلى 23 الجاري لرواده فرصة خوض العديد من التجارب المستلهمة من التراث المحلي، إذ ستشهد الساحة الخارجية لـ«دار آل مكتوم» تنظيم مجموعة من ورش العمل، أبرزها ورشة «تصميم المجوهرات»، وورشة «صناعة المسبحة»، وفيها سيتعرف المشاركون إلى طرق صنع المسابح باستخدام الخرز والخشب والأحجار الكريمة. كما سيتعلمون أساليب صنع الدخون، وابتكار روائح مختلفة وفريدة من نوعها، وسيكتشفون بالتعاون مع «ذا نوت» أسرار صناعة الشموع المعطرة، وطرق تزيين الفوانيس باستخدام تقنيات الرسم المختلفة، وكيفية صناعة المندوس وبيت الشعر، وغيرها الكثير من الورش.

في متحف الاتحاد

وسيشهد متحف الاتحاد تنظيم ثلاث ورش عمل إبداعية، مساء كل جمعة، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان، وتتضمن ورشة «العطر وتداخل الحواس» التي تنظم بالتعاون مع «أو لا لاب»، وورشة «فن تنسيق المائدة والشعر» بطرق مستلهمة من الشعر العربي، علاوة على ورشة «الحناء العصرية».

وفي الوقت نفسه، سيمنح متحف الاتحاد زواره فرصة الاطلاع على مقتنياته ومعارضه الدائمة والمؤقتة، والتعرف إلى قصة الاتحاد وتاريخ الدولة، وأبرز الأحداث التي أسهمت في إرساء قواعد دولة الاتحاد.

مكتبة الصفا

في حين تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 14 مارس الجاري أمسية شعرية بعنوان «ليلة الشعر»، بمشاركة نخبة من الشعراء، من بينهم: أحمد العسم، وأمل السهلاوي، ونجاة الظاهري، ومصعب بيروتية، ودارين شبير، إذ سيلقون مجموعة من قصائدهم وأحدث إصداراتهم الشعرية، يرافقهم عازف العود ياسر رشاد.

كما تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 15 الجاري، مجموعة من العروض الفنية التي تشمل العزف على العود، ومسرح الدمى والظل، إضافة إلى ورش عمل إبداعية وتفاعلية، وفيها سيتمكن المشاركون من التعرف إلى جماليات الخط الفلبيني القديم، واكتشاف أسرار حرفة سف الخوص، وتعلم طرق صناعة الدخون والعطور، إضافة إلى ورشة صناعة سجادة الصلاة المخصصة للأطفال. وتستضيف المكتبة أيضاً مجموعة متنوعة من متاجر تصاميم الأزياء الإماراتية ومنافذ بيع الأطعمة.

فعاليات تراثية

وستتضمن أجندة «ليالي رمضان» التي تستضيفها قرية حتا التراثية خلال الفترة من الخامس إلى 15 الجاري، تشكيلة من الفعاليات التراثية التي تسهم في إبراز ثقافة منطقة حتا، إذ سيكون الزوار على موعد مع سلسلة من المحاضرات الثقافية والدينية التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

فيما ستقدم شرطة دبي عروض الكلاب البوليسية، إضافة إلى عرض «الشرطي منصور والشرطية آمنه». بينما ستعقد الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي مجموعة من المحاضرات التوعوية، إلى جانب عرض «شخصية الدمية سالم».

ويشمل البرنامج أيضاً عروض «بوطبيلة» التي ستنظم بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وستشهد قرية حتا التراثية سوقاً شعبية لعرض إبداعات الأسر المنتجة التي تعكس تميزها وتمسكها بالتراث المحلي.

وخلال المهرجان، ستقدم «دبي للثقافة»، بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، برنامجاً رمضانياً مخصصاً لطلبة النادي، بهدف تطوير مهاراتهم، وتحفيزهم على إطلاق إبداعاتهم المختلفة، ويتضمن تقديم سلسلة من ورش العمل التفاعلية حول الحرف اليدوية، وصناعة العطور والشموع والدخون، وتعلم الخط العربي، بإشراف موظفي الهيئة في مختلف أصولها.

مبادرة إنسانية

تقدم «دبي للثقافة»، على مدار الشهر الكريم، النسخة السادسة من مبادرتها الإنسانية «أبطال رمضان»، التي تنظمها بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة «طلبات الإمارات»، إذ تأتي المبادرة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تحفيز أفراد المجتمع على الإسهام في دعم العمل الإنساني، ومساندة الأسر المتعففة، وحث كل فئات المجتمع على التبرع بوجبات الإفطار، وطرود المير الرمضاني، وثياب العيد، وزكاة الفطر، عبر استخدامهم لـ«جمعية أبطال رمضان الافتراضية» على تطبيق «طلبات الإمارات»، ليتم إيصالها بالتنسيق مع طواقم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى المستفيدين منها بشكل آمن وسريع.

. 14 الجاري تستضيف مكتبة الصفا أمسية «ليلة الشعر».

. المهرجان يأتي دعماً لحملة «رمضان في دبي» التي أطلقها «براند دبي».