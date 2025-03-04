سبب وفاة لاعبة كمال أجسام أمريكية بشكل مفاجئ.. مدربها يكشف السبب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نهاية غير متوقعة كانت مصير لاعبة كمال الأجسام الأمريكية جودي فانس، التي توفيت فجأة عن عمر يناهز 20 عامًا خلال مشاركتها في مهرجان لدعم الرياضيين، التي كانت تدربهم في فبراير، بعد إصابتها بنوبة قلبية قاتلة، وفقًا لموقع «ديلي ستار».

ونشرت عائلة «فانس» على مواقع التواصل الاجتماعي: «توقف قلبها بسبب مضاعفات الجفاف الشديد، ورغم كل الجهود التي بذلها أطباء المستشفى، لم يتمكنوا من إنعاشها، كانت شخصًا جميلًا من الداخل والخارج وسوف نفتقدها كل يوم، وكان الأمر مفاجئًا وغير متوقع، يرجى منح أسرتها الوقت لمعالجة هذه الخسارة بسلام».

هل كانت لاعبة كمال الأجسام تتناول مواد خطرة؟

وبعد أن تعرض «فانس» للحالة المرضية تم نقلها إلى المستشفى وتوفيت لاحقًا، لكن مكتب الطب الشرعي لمقاطعة فرانكلين في أمريكا، لم يؤكد بعد سبب الوفاة، ومع ذلك، بدا أن مدرب فانس، جاستن ميهالي، يلمح إلى أن فانس كانت تتناول مواد خطرة.

مدرب لاعبة كمال الأجسام يفجر مفاجأة

وقال مدرب «فانس» في مقطع فيديو نشره على إنستجرام: «استخدمت جودي مادتين خطيرتين للغاية لتحسين لياقتها البدنية، أفترض أنها فعلت ذلك فقط من أجل معرض أرنولد، دون علمي أو موافقتي أو علم الأسرة أو موافقتهم».

فانس: حاولنا إقناعها بالتوقف عن العمل

وقال مدرب «فانس»: «لقد حاول العديد من الأشخاص الذين يحبون جودي، بما في ذلك أنا، إقناعها بالتوقف عن العمل، ولكن أي شخص يعرف جودي يعرف مدى صعوبة ذلك، لقد كانت أخلاقيات عملها لا مثيل لها».