القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ استقبال الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، حققت مسلسلات رمضان 2025، اهتماما واسعا من قبل المشاهدين من مختلف الفئات العمرية، ربما بسبب التنوع في المحتوى، إذ تقدم المسلسلات مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية والكوميدية، ما يلبي أذواق جميع المشاهدين، فضلا عن القضايا الاجتماعية والإنسانية المهمة، بمشاركة مجموعة من نجوم الفن في العالم العربي.

وفي ظل مشاركة كبار نجوم الفن، والأجواء الدرامية الخاصة، والإنتاج الضخم، والمنافسة الشديدة بين القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، خرجت الإعلامية مفيدة شيحة تنتقد الأعمال الفنية لموسم رمضان 2025؛ لينشأ اشتباك بينها وبين الكاتبة سحر الجعارة.

اشتباك بين سحر الجعارة ومفيدة شيحة بسبب مسلسلات رمضان

وخرجت الإعلامية مفيدة شيحة، تنتقد الأعمال الدرامية لهذا العام؛ لترد عليها الكاتبة سحر الجعارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضحة أنه ربما لم يسمح الوقت أمام الإعلامية لمشاهدة الأعمال الدرامية الاجتماعية التي لم يعرض من خلالها مشهد واحد مُخل، أو يذكر أبطالها إيحاء أو لفظًا نابيًا.

وقالت سحر الجعارة: «واضح يا أستاذة مفيدة أنك بتتفرجي على قنوات أخرى غير مصرية، أنا اتفرجت على عدد من المسلسلات "اخواتي" دراما اجتماعية واقعية، وقلبي ومفتاحه، رومانسي ولطيف مع كثير من قهر النساء، وولاد الشمس، محمود حميدة عامل عظمة وظاهرة أطفال الشوارع وتجاوزات دور الأيتام موجودة».

وتابعت: «أنتِ بتتفرجي على قنوات تانية غير مصرية أو بتختاري أعمال معروف عن نجومها قلة الأدب محبتي التي تعرفين رغم الاختلاف في الرأي».

وعلى الفور، ردت الإعلامية قائلة: «لا والله یا أستاذة، بس مفیش مشکلة في اختلاف الأذواق أکید حضرتك بثقافتك بتقیمي غيري، أنا من المشاهدين العاديین يعني».

وعلى الفور أعادت سحر الجعارة الرد: «أهلا بيك، التعمیم خطأ وأنت إعلامية وفاهمة، وبالتالي الأذواق غير التقييم والحكم والرأي، وأنت حکمت على كل المسلسلات المصرية بالانحطاط وهذه ألفاظ لا تلیق وتعد قذفا في حق الجهة المنتجة، ميرسي لردك ووجودك على صفحتي».