ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على سيجارة؟.. أمراض ومضاعفات خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص العديد من المدخنين على إشعال سيجارة فور أذان المغرب في رمضان؛ ظنًا منهم أنها تساعد على الاسترخاء وتعويض ساعات الامتناع عن التدخين، إلا أن هذه العادة تهدد صحة الإنسان، إذ أن تدخين سيجارة على معدة فارغة يتسبب في امتصاص النيكوتين والمواد الكيميائية بسرعة أكبر، ما يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، وارتفاع معدل ضربات القلب، والتأثير سلبًا على الدورة الدموية، ووفقًا لوزارة الصحة المصرية، فإن الإفطار على السجائر يزيد من مخاطر الإصابة بالقرحة الهضمية، وارتجاع المريء، وقد يؤدي إلى مضاعفات أخطر مثل أمراض القلب وانسداد الشرايين.

ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على سيجارة؟

وأكدت وزارة الصحة المصرية، أن هذه العادة تزيد من احتمالية الإصابة بتقلصات وحرقة المعدة، وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى زيادة خطر التعرض لنوبات قلبية وسكتات دماغية.

التدخين في رمضان.. أضرار متزايدة على الصحة

يحمل التدخين خلال شهر رمضان مخاطر مضاعفة؛ إذ يتأثر الجسم بفترة الصيام الطويلة التي تجعله أكثر حساسية تجاه المواد الضارة الموجودة في السجائر، وفي هذا السياق، قالت الدكتور شيماء خفاجي، أخصائية التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تدخين أول سيجارة بعد الإفطار يعادل تأثير 10 سجائر في الظروف العادية، ما يزيد من احتمالات التعرض لمشكلات صحية مثل:

- ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم بسبب امتصاص النيكوتين بسرعة كبيرة.

- اضطرابات الجهاز الهضمي مثل التقلصات المعدية والارتجاع الحمضي.

- زيادة خطر الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية نتيجة الضغط على الأوعية الدموية.

الإفطار على سيجارة يؤثر على القلب والجهاز العصبي

ويؤدي تدخين السجائر فور الإفطار إلى تغييرات خطيرة في وظائف القلب والجهاز العصبي، إذ أشارت وزارة الصحة المصرية إلى أنه عند تناول أول سيجارة بعد ساعات الصيام الطويلة، يحدث ارتفاع مفاجئ في معدل ضربات القلب وضغط الدم، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية، كما أن النيكوتين يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي؛ إذ يسبب الشعور بالدوخة والصداع، بالإضافة إلى تقليل تدفق الأكسجين إلى الدماغ، ما قد يؤدي إلى فقدان التركيز والتعب السريع.

هل الإفطار على سيجارة يؤثر على الجهاز الهضمي؟

وأكدت وزارة الصحة المصرية، أن التدخين بعد ساعات الصيام الطويلة يتسبب في اضطرابات هضمية حادة، تشمل:

- حرقة المعدة وارتجاع المريء بسبب زيادة إفراز الأحماض المعدية.

- ضعف الامتصاص الغذائي ما يؤدي إلى الشعور بالشبع السريع دون الحصول على العناصر الغذائية الكافية.

- اضطراب حركة الأمعاء، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالإمساك أو الإسهال.

الإقلاع عن التدخين في رمضان.. فرصة للتخلص من تلك العادة

يعد شهر رمضان فرصة مثالية للإقلاع عن التدخين؛ إذ يساعد الامتناع عن السجائر طوال ساعات الصيام على تقليل الاعتماد على النيكوتين بشكل تدريجي، ويوصي الأطباء باستبدال التدخين بعادات صحية مثل:

- شرب كوب من الماء أو العصير قبل الإفطار.

- ممارسة الرياضة الخفيفة لتخفيف التوتر والرغبة في التدخين.

- استخدام بدائل النيكوتين مثل اللبان الطبي تحت إشراف طبي.

الإفطار على سيجارة يضاعف المخاطر الصحية

وأكدت أخصائية التغذية العلاجية، أن تأثير التدخين بعد الإفطار يكون أكثر ضررًا من أي وقت آخر، إذ يؤدي إلى اضطرابات في الدورة الدموية، وارتفاع معدل ضربات القلب، واضطراب في الجهاز الهضمي، وأشارت إلى أن التغيرات الفسيولوجية التي تحدث نتيجة الامتناع عن التدخين خلال الصيام تجعل الجسم أكثر حساسية تجاه النيكوتين، ما يزيد من تأثيراته السلبية بعد الإفطار.