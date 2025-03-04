القاهرة - سمر حسين - صحة

قمر الدين من المشروبات الرمضانية المفضلة للكثيرين لما يتميز به من مذاق منعش لذيذ ولما يحققه من العديد من الفوائد الصحية من خلال إمداد الجسم بالطاقة وتعويضه عن المعادن والفيتامينات المفقودة طوال ساعات الصيام، فما سر قمر الدين وكيف يؤثر على صحتك في الصيام؟

سر قمر الدين.. كيف يؤثر على صحتك في الصيام؟

يُصنع مشروب قمر الدين من المشمش المجفف، وهو من أشهر المشروبات الرمضانية التي تقدم فوائد سحرية للجسم، وفق ما أكده الدكتور أحمد عبدالمنعم خبير التغذية العلاجية خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ يحتوي المشروب على الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية جهاز المناعة، والوقاية من فقر الدم الناتج من نقص الحديد.

وأضاف خبير التغذية العلاجية، أن مشروب قمر الدين يساهم في تعزيز عمل الجهاز الهضمي والوقاية من فرص الإصابة بالإمساك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف، وبفضل احتوائه على فيتامين أ ثبت دوره المهم في حماية البشرة والجلد والنظر من الأمراض، فضلًا عن دوره في الوقاية من هشاشة العظام بسبب احتوائه على عنصر الكالسيوم الضروري للحفاظ على سلامة العظام وتقويتها.

كما أثبتت العديد من الدراسات دور قمر الدين في حماية القلب من الأمراض بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية التي تعزز صحة الشرايين، وتعمل على الحد من ارتفاع الكوليسترول الضار.

أضرار الإفراط في تناول قمر الدين

وعلى الرغم من الفوائد العديدة لمشروب قمر الدين، إلا أن خبير التغذية العلاجية حذر من الإفراط في تناوله لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكريات التي تؤدي لزيادة الوزن وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى حدوث اضطرابات لمرضى السكر.