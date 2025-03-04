كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 10:19 صباحاً - ككل عام، تحرص كثيرات من نجمات العالم العربي على الظهور بإطلالات رمضانية راقية وجذابة تناسب المرأة العربية وتلهمها أفكاراً لتنسيق مكياجها وتسريحة شعرها وحتى أزيائها خلال شهر رمضان، ما يمنحها مظهراً أنيقاً وراقياً يناسب أجواء رمضان وسهراته وحفلات السحور والاجتماعات العائلية، وفي بداية رمضان 2025، شاركت النجمة كارول سماحة جمهورها صوراً لإطلالتها الرمضانية الراقية، التي اختارت فيها مكياجاً ناعماً بأنامل خبير التجميل اللبناني بول قسطنطينيان، وتسريحة شعر كلاسيكية منسدلة بأسلوب الويفي من مصفف الشعر حسين صفوان، إلى جانب عباية أنيقة باللون الأحمر الفاتح.

من "الخليج 365"، نرصد لك أبرز تفاصيل إطلالة كارول سماحة الجمالية لمناسبة شهر رمضان من المكياج مروراً بتسريحة الشعر، وكيفية تطبيق مكياج وتسريحة شعر تليق بالعباية الرمضانية على طريقة كارول سماحة، إليك الطريقة خطو بخطوة.

طريقة تطبيق مكياج كارول سماحة خطوة بخطوة

كارول سماحة بتسريحة شعر ويفي كلاسيكية-الصورة من خبير التجميل بول قسطنطينيان



إطلالة كارول سماحة الرمضانية جاءت أنثوية وأنيقة بلمسات ناعمة تعكس جمالية الملامح بأسلوب مشرق وطبيعي، وتلائم مختلف الأوقات خلال الشهر الفضيل. وأنت أيضاً يمكنكِ تطبيق مكياجها بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تحضير البشرة لمكياج مشرق

للحصول على إشراقة طبيعية تدوم لساعات طويلة، قومي أولاً بترطيب بشرتكِ باستخدام كريم مرطب يمنحها نضارة وحيوية. بعدها، ضعي برايمر خفيف على كامل الوجه لتثبيت المكياج وإخفاء المسام.

توحيد لون البشرة بقاعدة ناعمة

اعتمدي كريم أساس بتركيبة خفيفة إلى متوسطة التغطية، ووزّعيه بالتساوي باستخدام إسفنجة مبللة لضمان مظهر طبيعي وموحّد. بعد ذلك، استخدمي كونسيلر بلون أفتح بدرجة واحدة من بشرتكِ لإخفاء الهالات السوداء وإضاءة منطقة تحت العين.

تحديد ملامح الوجه بنعومة

للحصول على تحديد ناعم لملامحك بأسلوب دافئ ومتوهج في آن، كالذي اعتمدته كارول سماحة، استخدمي الكونتور الكريمي أو البودرة بأسلوب خفيف على جانبي الأنف، تحت عظام الخد، وعند خط الفك. بعد ذلك، أضيفي لمسة دافئة من البلاش الوردي أو المشمشي على تفاحة الخدود لمنح الوجه إشراقة صحية.

مكياج العيون بأسلوب ناعم وجذاب

ضعي ظلال عيون بلون بيج مات كأساس على كامل الجفن.

حدّدي كسرة العين بلون بني فاتح لمزيد من العمق.

أضيفي لمسة من الظلال الذهبية أو الشيمر الناعم على منتصف الجفن للحصول على إشراقة جذابة.

استخدمي أيلاينر بنياً أو أسود برسم خط رفيع بمحاذاة خط الرموش العلوي، مع سحبة خفيفة عند الزاوية الخارجية للحصول على تأثير عين اللوزة.

ضعي طبقات من الماسكرا المكثفة أو استخدمي رموشاً مستعارة فردية ناعمة لتعزيز كثافة الرموش الطبيعية من دون مبالغة.

تحديد الحواجب بأسلوب طبيعي

الحواجب الممتلئة ذات الشكل الطبيعي من أبرز ملامح مكياج كارول سماحة. قومي بتحديدها باستخدام قلم حواجب بلون بني طبيعي، واملأي الفراغات بضربات خفيفة، ثم ثبتي الشعر باستخدام جل شفاف للحواجب.

لمسة أنثوية على الشفاه

اعتمدت كارول سماحة أحمر شفاه نيود دافئاً بلمسة مطفية تناسب أجواء رمضان. يمكنكِ تطبيق محدد شفاه بلون نيود وردي أو بني فاتح ثم ملء الشفاه بأحمر شفاه بدرجة نيود وردية أو مشمشية لمظهر أنثوي جذاب.

يمكنك أيضاً اعتماد صيحات مكياج خفيف وناعم لرمضان

تسريحة شعر ويفي أنيقة بأسلوب كارول سماحة

كارول سماحة بعباية أنيقة باللون الأحمر وتسريحة ويفي منسدلة- الصورة من خبير التجميل بول قسطنطينيان



لإكمال إطلالتها، اختارت كارول سماحة تسريحة الشعر الويفي الكلاسيكية المنسدلة مع الغرة المتفرقة بنعومة والفرق النصفي. وللحصول على هذه التسريحة، قومي بالخطوات التالية: