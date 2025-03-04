أسبوع الموضة في ميلانو يختتم عروضه بصيحات مكياج متفردة ولافتة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 10:19 صباحاً - كعادته، اختتم أسبوع الموضة في ميلانو عروضه بإبداعات جمالية وأساليب مكياج خطفت الأنظار؛ إذ لم تقتصر العروض على الأزياء الفاخرة فحسب وصيحات الشعر غير التقليدية، بل كانت صيحات المكياج حاضرة بقوة وبأساليب جريئة وغير تقليدية عكست روح الابتكار والتجدد في عالم الموضة والجمال. من الأيلاينر الغرافيكي الحاد بألوانه الغامقة إلى الشفاه المخملية البارزة والبشرة المتوهجة بلمسة طبيعية. حملت منصات العروض توقيع أهم خبراء التجميل الذين قدموا لمحات من مكياج خريف وشتاء 2025-2026 بأسلوب عصري يعيد تعريف معايير الجمال.

ومن "الخليج 365"، نسلط الضوء على أبرز إطلالات المكياج اللافتة التي ميزت عروض ختام أسبوع الموضة في ميلانو لخريف وشتاء 2025-2026.

موضة أحمر الشفاه البني اللامع

إليزابيتا فرانشي Elizabetta Franchi -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



عاد اللون البني بقوة في مكياج خريف وشتاء 2025 – 2026، وقد تم اعتماده بشكل أنثوي لافت في عرض أزياء علامة إليزابيتا فرانشي Elizabetta Franchi، حيث تألقت العارضات بأحمر الشفاه البني الغامق بلمسات لامعة تبرز الشفاه وتمنحها حجماً وامتلاء. فيما جاء مكياج العيون بسيطاً جداً باللون النيود القريب إلى لون البشرة من دون ماسكرا أو أيلاينر، إلى جانب بشرة مشرقة بلون موحد مع لمعة خفيفة جداً.

في هذا الإطار، من المهم أن تتعرفي إلى: 10 صيحات جذبت أنظارنا من أسبوع ميلانو للموضة خريف 2025

مكياج عيون أسود حاد جداً

آنييه ريكوردس Aniye Records -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



على عكس إليزابيتا فرانشي، اعتمدت علامة آنييه ريكوردس Aniye Records مكياج عيون أسود حاداً جداً في عرضها خلال أسبوع الموضة في ميلانو لخريف وشتاء 2025-2026، وقد تم تطبيقه بأسلوب متفرد جداً يبرز العين بأسلوب جريء من خلال دمج ظلال العيون السوداء والأيلاينر الأسود لتأثير قوي جداً ومنح العين قوة وجاذبية، مع اعتماد اللون نفسه على خط الجفن السفلي، فيما أتت الشفاه بلون طبيعي لامع، مع مكياج بشرة مات بلون موحد من دون أي شوائب.

المكياج الزهري – المشمشي بلمسة معدنية

من عرض جي ساليناس J Salinas -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



لم تعُد أساليب المكياج المشرق بألوان حيوية نابضة بالحياة تقتصر على موسم الربيع والصيف؛ إذ ستكون على رأس قائمة صيحات مكياج الخريف والشتاء المقبلين، لتمنح المرأة إطلالة أكثر شباباً وحيوية لتكون انعكاساً لاتجاهات الجمال المبتكرة والمتجددة؛ إذ أطلقت علامة جي ساليناس J Salinas موضة المكياج المشرق الذي يمزج بين اللونين المشمشي والزهري على الجفون بلمسة معدنية تمنح العيون مظهراً مضيئاً، إلى جانب أحمر شفاه مطفي باللون الزهري ومكياج بشرة خفيف بلمسات وردية تمنح الوجه إشراقة مميزة.

مكياج العيون البني الغرافيكي

من عرض جيورجيو أرماني Giorgio Armani -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



للراغبات في استبدال أحمر الشفاه البني الغامق، يمكنهن مواكبة موضة مكياج العيون الغرافيكي باللون البني، بخطوط أيلاينر عريضة سموكي مسحوبة إلى خارج العين بأسلوب جريء، كما جاء في عرض دار جيورجيو أرماني Giorgio Armani، وقد نسَّقته مع مكياج البشرة المات الطبيعي بلون موحد والشفاه الناعمة باللون الوردي المات الخفيف؛ ليؤكد أن التوازن بين العيون والشفاه ضرورة دائمة في مكياج المرأة في كل الأوقات والمواسم.

المكياج البرونزي المحمر ببريق متوهج

من عرض توينست Twinset -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

لطالما شكل المكياج البرونزي رفيق إطلالات المرأة خلال الخريف والشتاء لما يضفيه من توهج وجمال على الوجه، وهو سيستمر كأحد صيحات المكياج الأيقونية الخالدة خلال خريف وشتاء 2025-2026، لكن بأسلوب متجدد مستوحًى من عرض توينست Twinset في أسبوع الموضة في ميلانو، حيث ارتكز على تطبيق ظل العين البرونزي بأسلوب دخاني على منبت الجفن السفلي، مع تظليل الجفن العلوي باللون النيود الفاتح مع لمسة لامع عند زوايا العين، مع طبقات من الماسكرا باللون البني الفاتح، مع تحقيق التوازن من خلال مكياج البشرة الخفيف بلون موحد وشفاه ناعمة بلون طبيعي لامع.

ما رأيك أيضاً أن تواكبي أبرز صيحات مكياج نرصدها من أسبوع الموضة في ميلانو لخريف وشتاء 2025-2026؟

مكياج كلاسيكي مستوحى من نجمات هوليوود

من عرض هيو Hui -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



البساطة الراقية مع لمسة جريئة على الشفاه، هي أبرز خطوط المكياج الكلاسيكي المستوحى من نجمات هوليوود، الذي سيكون من أبرز صيحات الخريف والشتاء المقبلين على طريقة عارضات دار هيو Hui، حيث ارتكز على بشرة طبيعية بتغطية خفيفة تعكس إشراقة صحية من دون مبالغة. أما العيون؛ فبدت خالية من التعقيد مع لمسة خفيفة من الظلال الدافئة ورموش طبيعية من دون تأثير دراماتيكي. لكن العنصر الأبرز كان الشفاه التي جاءت بلون أحمر مخملي مطفي بأسلوب "الشفاه الملطخة"؛ ما أضفى على الإطلالة طابعاً أنيقاً يجمع بين الجرأة والرقي.