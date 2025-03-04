نصائح لسلامة الأطفال في البيت.. «عشان أولادك يكونوا في أمان»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتساءل العديد من الأمهات عن نصائح لسلامة الأطفال في البيت، إذ يتطلب تأمين سلامة الأطفال داخل المنزل اتخاذ تدابير وقائية تضمن لهم بيئة آمنة للعب والنمو دون التعرض لمخاطر محتملة، وحذّرت وزارة الصحة المصرية من الحوادث المنزلية التي قد يتعرض لها الأطفال، مثل السقوط، التسمم، والاختناق، مؤكدةً أن معظم هذه الحوادث يمكن الوقاية منها عبر إجراءات بسيطة لكنها ضرورية، «عشان أولادك يكونوا في أمان».

نصائح لسلامة الأطفال في البيت

- تأمين الأثاث والمفروشات الثقيلة

قال محمود صبحي، استشاري طب الأطفال، لـ«الوطن»، أن هناك خطورة من الأثاث غير المثبت، حيث قد يحاول الأطفال تسلق الأرفف أو الأدراج، ما يؤدي إلى سقوطها عليهم، لذا يجب على الأهل تثبيت قطع الأثاث الثقيلة بالحائط، واختيار الأثاث ذي الزوايا المستديرة لتقليل خطر الإصابة عند الاصطدام به.

- إبعاد المواد السامة والخطرة عن متناول الأطفال

وزارة الضحة أكدت على ضرورة وضع الأدوية والمنظفات في أماكن مرتفعة أو في خزائن مغلقة بمفاتيح، لأن الأطفال قد يبتلعونها دون إدراك خطورتها، كما يُنصح بإبعاد الأدوات الحادة، مثل السكاكين والمقصات، وتخزينها في أدراج مزودة بأقفال أمان خاصة.

- التوعية بالحدود الشخصية واللمسات الآمنة

لا تقتصر سلامة الأطفال على تأمين المنزل فحسب، بل تمتد أيضًا إلى تعليمهم كيفية حماية أنفسهم من أي تصرفات غير آمنة، إذ تنصح الدكتورة آلاء حسين، خبيرة التربية، بضرورة شرح مفهوم «اللمسات الآمنة» للأطفال منذ سن مبكرة، وإخبارهم بأن لديهم الحق في رفض أي لمس غير مريح، حتى لو كان من أشخاص مقربين.

- تعزيز التواصل المفتوح بين الأطفال والآباء

أكدت دراسات حديثة أن الأطفال الذين يشعرون بالراحة في الحديث مع والديهم عن مخاوفهم يكونون أكثر قدرة على مواجهة المواقف غير الآمنة، وينصح الخبراء بخلق بيئة أسرية داعمة، إذ يمكن للأطفال التحدث بحرية عن أي تجربة غير مريحة يتعرضون لها.

- محاكاة المواقف المحتملة والتدريب على الاستجابة

وأشارت خبيرة التربية، إلى أهمية تدريب الأطفال على التصرف الصحيح في المواقف الصعبة، مثل رفض اللمسات غير المرغوبة أو طلب المساعدة عند الشعور بالخطر، ويمكن للأهل استخدام تمثيل الأدوار لتعليم الأطفال كيفية التصرف بطريقة صحيحة في مثل هذه المواقف.

إذ تُعد حماية الأطفال داخل المنزل مسؤولية مشتركة بين الأهل والمجتمع، وتتطلب وعيًا مستمرًا وإجراءات وقائية فعالة، وباتباع هذه النصائح والإرشادات، يمكن تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال داخل منازلهم، مما يضمن لهم بيئة أكثر أمانًا للعب والتعلم والنمو بثقة.