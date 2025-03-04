لايف ستايل

الإمساك في الحمل.. إزاي تتخلصي منه بطرق طبيعية؟

0 نشر
0 تبليغ

  • الإمساك في الحمل.. إزاي تتخلصي منه بطرق طبيعية؟ 1/5
  • الإمساك في الحمل.. إزاي تتخلصي منه بطرق طبيعية؟ 2/5
  • الإمساك في الحمل.. إزاي تتخلصي منه بطرق طبيعية؟ 3/5
  • الإمساك في الحمل.. إزاي تتخلصي منه بطرق طبيعية؟ 4/5
  • الإمساك في الحمل.. إزاي تتخلصي منه بطرق طبيعية؟ 5/5

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإمساك في الحمل

تتسبب التغيرات الهرمونية وزيادة حجم الرحم العديد من المشكلات الهضمية للمرأة الحامل، ويعد الإمساك في الحمل من أكثرها شيوعًا، حيث تعاني منه نسبة كبيرة من النساء خلال هذه الفترة، ويحدث ذلك نتيجة بطء حركة الأمعاء وامتصاص القولون لكميات أكبر من الماء، مما يجعل البراز أكثر صلابة ويصعب تمريره، فكيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة بطرق طبيعية دون اللجوء إلى الأدوية؟ وما هي العادات الصحية التي تساعد في الوقاية من الإمساك خلال الحمل؟، لذا يقدم لك «الوطن» الإجابة عن الإمساك في الحمل، و«إزاي تتخلصي منه بطرق طبيعية؟». 

6e84652518.jpg

أسباب الإمساك في الحمل

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هناك عدة أسباب للإمساك أثناء فترة الحمل من بينها:

التغيرات الهرمونية وتأثيرها، حيث يرتفع مستوى هرمون البروجسترون أثناء الحمل، مما يٌؤدي إلى استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وإبطاء حركة الأمعاء، ما يسبب الإمساك.

ضغط الرحم على الأمعاء فكلما زاد حجم الجنين، زاد الضغط على الأمعاء، ما يؤدي إلى صعوبة تحرك البراز والتسبب في الإمساك.

تناول مكملات الحديد، إذ تحتوي الفيتامينات المخصصة للحامل على نسبة عالية من الحديد، مما يسبب تصلب البراز وصعوبة الإخراج.

987ea03fa4.jpg

طرق طبيعية لعلاج الإمساك في الحمل

زيادة استهلاك الألياف فتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، والبقوليات يساعد في تحسين حركة الأمعاء.

شرب كميات كافية من الماء من 8-10 أكواب يوميًا يساعد في ترطيب الأمعاء وتسهيل عملية الإخراج.

ممارسة الخفيفة كـ المشي، اليوجا، أو السباحة الخفيفة لكي تحفز حركة الأمعاء وتساعد على التخلص من الإمساك.

وأوصت وزارة الصحة بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الخفيفة كجزء من الروتين اليومي للحد من مشكلة الإمساك أثناء الحمل.

ومن جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية في تقرير سابق أن تغيير نمط الحياة، مثل زيادة شرب السوائل وممارسة النشاط البدني، هو الحل الأكثر أمانًا لعلاج الإمساك لدى الحوامل دون اللجوء إلى الأدوية.

d77f512a95.jpg

أعشاب تعالج الإمساك في الحمل

- شاي النعناع يعمل على تهدئة الجهاز الهضمي وتحفيز حركة الأمعاء.

- الزنجبيل يساعد في تقليل عسر الهضم وتحفيز الأمعاء على العمل بكفاءة.

- البابونج يهدئ الجهاز الهضمي ويخفف من التقلصات، مما يساعد في علاج الإمساك.

84e3259933.jpg

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمر الإمساك لفترة طويلة أو كان مصحوبًا بآلام شديدة في البطن، نزيف، أو انتفاخ شديد، فيجب التوجه إلى الطبيب لتقييم الحالة ووصف العلاج المناسب.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا