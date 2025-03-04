الإمساك في الحمل.. إزاي تتخلصي منه بطرق طبيعية؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتسبب التغيرات الهرمونية وزيادة حجم الرحم العديد من المشكلات الهضمية للمرأة الحامل، ويعد الإمساك في الحمل من أكثرها شيوعًا، حيث تعاني منه نسبة كبيرة من النساء خلال هذه الفترة، ويحدث ذلك نتيجة بطء حركة الأمعاء وامتصاص القولون لكميات أكبر من الماء، مما يجعل البراز أكثر صلابة ويصعب تمريره، فكيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة بطرق طبيعية دون اللجوء إلى الأدوية؟ وما هي العادات الصحية التي تساعد في الوقاية من الإمساك خلال الحمل؟، لذا يقدم لك «الوطن» الإجابة عن الإمساك في الحمل، و«إزاي تتخلصي منه بطرق طبيعية؟».

أسباب الإمساك في الحمل

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هناك عدة أسباب للإمساك أثناء فترة الحمل من بينها:

التغيرات الهرمونية وتأثيرها، حيث يرتفع مستوى هرمون البروجسترون أثناء الحمل، مما يٌؤدي إلى استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وإبطاء حركة الأمعاء، ما يسبب الإمساك.

ضغط الرحم على الأمعاء فكلما زاد حجم الجنين، زاد الضغط على الأمعاء، ما يؤدي إلى صعوبة تحرك البراز والتسبب في الإمساك.

تناول مكملات الحديد، إذ تحتوي الفيتامينات المخصصة للحامل على نسبة عالية من الحديد، مما يسبب تصلب البراز وصعوبة الإخراج.

طرق طبيعية لعلاج الإمساك في الحمل

زيادة استهلاك الألياف فتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، والبقوليات يساعد في تحسين حركة الأمعاء.

شرب كميات كافية من الماء من 8-10 أكواب يوميًا يساعد في ترطيب الأمعاء وتسهيل عملية الإخراج.

ممارسة الرياضة الخفيفة كـ المشي، اليوجا، أو السباحة الخفيفة لكي تحفز حركة الأمعاء وتساعد على التخلص من الإمساك.

وأوصت وزارة الصحة بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة كجزء من الروتين اليومي للحد من مشكلة الإمساك أثناء الحمل.

ومن جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية في تقرير سابق أن تغيير نمط الحياة، مثل زيادة شرب السوائل وممارسة النشاط البدني، هو الحل الأكثر أمانًا لعلاج الإمساك لدى الحوامل دون اللجوء إلى الأدوية.

أعشاب تعالج الإمساك في الحمل

- شاي النعناع يعمل على تهدئة الجهاز الهضمي وتحفيز حركة الأمعاء.

- الزنجبيل يساعد في تقليل عسر الهضم وتحفيز الأمعاء على العمل بكفاءة.

- البابونج يهدئ الجهاز الهضمي ويخفف من التقلصات، مما يساعد في علاج الإمساك.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمر الإمساك لفترة طويلة أو كان مصحوبًا بآلام شديدة في البطن، نزيف، أو انتفاخ شديد، فيجب التوجه إلى الطبيب لتقييم الحالة ووصف العلاج المناسب.