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أعراض خطيرة تدل على نقص حمض الفوليك في الجسم.. إليك طريقة تعويضه

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أعراض خطيرة تدل على نقص حمض الفوليك في الجسم.. إليك طريقة تعويضه

القاهرة - سمر حسين - صحة

حمض الفوليك

يُعتبر حمض الفوليك أو ما يُعرف بفيتامين ب9 من الفيتامينات المهمة التي يحتاج لها جسم الإنسان، نظرًا لدوره في نمو خلايا الدم الحمراء وإنتاج الخلايا، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية، كما يلعب حمض الفوليك دورا مهما في نمو الجنين وتقليل احتمالية إصابته بالعيوب الخلقية، وفق ما ذكره موقع «health line» الطبي.

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أعراض نقص حمض الفوليك 

يؤدي نقص حمض الفوليك في الجسم إلى ظهور مجموعة من الأعراض والعلامات التي تتطلب الانتباه إليها، أشار إليها الموقع الطبي هيلث لاين، منها التعب والإرهاق الدائم وضعف جهاز المناعة وبالتالي المعاناة من الأمراض بشكل متكرر، بالإضافة إلى فقر الدم، وحدوث خلل في وظائف الجهاز الهضمي مثل الإصابة بمتلازمة القولون العصبي والإمساك.

ومن الأعراض الأخرى التي تدل على نقص حمض الفوليك في الجسم، شحوب لون البشرة والتقلبات المزاجية الحادة، وتورم اللسان وخسارة الوزن، فضلًا عن تسارع ضربات القلب وصعوبة التركيز وانقطاع في النفس وضعف العضلات.  

علاج نقص حمض الفوليك

ولعلاج نقص حمض الفوليك في الجسم، أوصت الدكتورة مروة شعير، استشارية التغذية العلاجية، بضرورة إضافة الأطعمة الغنية به للنظام الغذائي اليومي، مثل الخضراوات الورقية والبقوليات مثل العدس والفاصوليا، بالإضافة إلى الكبد والبيض وبعض أنواع الفواكه مثل الفراولة والموز والأفوكادو والموز.

أضافت استشارية التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه يُمكن تناول مكملات حمض الفوليك، تحت إشراف الطبيب لتعويض النقص في حمض الفوليك، وينبغي الإقلاع عن التدخين؛ لأنه يُؤثر بالسلب على امتصاص حمض الفوليك.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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