الامارات | فنانون إماراتيون ومغاربة يعيدون تخيّل الأندلس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار استعداداتها لبرنامج الشارقة ضيف شرف المعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط 2025، اختتمت هيئة الشارقة للكتاب ورشة الإنتاج الفني لمشروع «الأندلس: محاكاة بصرية مستقبلية»، والتي أقيمت في مقر الهيئة بالزاهية، ويأتي المشروع ضمن جهود الهيئة في استلهام الإنجازات الثقافية والتاريخية الكبرى وإعادة تقديمها برؤى فنية معاصرة تعكس تفاعل الحضارة مع المستقبل.

ويهدف المشروع إلى إعادة تصوّر الإرث الأندلسي من خلال الفن، حيث عملت مجموعة من الرسامين ومصممي الغرافيك والفنانين التشكيليين من الإمارات والمغرب على إنتاج لوحات فنية مستوحاة من الحضارة الأندلسية، تجمع بين الأصالة التاريخية والتقنيات الفنية الحديثة، سواء عبر الرسم الرقمي أو التقليدي أو باستخدام تقنيات فنية مبتكرة.

وتتوَّج مخرجات الورشة بإصدار كتاب فني يوثق الأعمال المنتجة، إلى جانب تنظيم معرض فني خاص ضمن جناح إمارة الشارقة في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط 2025، الذي ينظمه قطاع الثقافة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية خلال الفترة من 17 إلى 27 أبريل المقبل في فضاء OLM السويسي بالرباط.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري: «يُشكل هذا المشروع امتداداً لرؤية الشارقة في إعادة قراءة التاريخ الثقافي والحضاري العربي برؤى إبداعية معاصرة، حيث لا ينحصر دور الفنون في توثيق الإرث، بل يمتد ليكون جسراً للتفاعل بين الثقافات، ونافذة لإعادة اكتشاف الجماليات التي شكّلت حضارتنا العربية».