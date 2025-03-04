الامارات | مجلة «الحيرة» تطل بقصائد جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عن دائرة الثقافة في الشارقة صدر العدد (67) من مجلة «الحيرة من الشارقة»، التي تُعنى بالشعر والأدب الشعبي.

واشتمل العدد على تغطية لمجريات حفل افتتاح مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته الـ19، التي شارك فيها 60 شاعراً من الإمارات والخليج والوطن العربي، كما شارك في باب «أنهار الدهشة» وباب «بستان الحيرة» العديد من شعراء المجلة، إضافة إلى باب «على المائدة»، الذي تناول في هذا العدد موضوع حضور الشاعر وتحديات منصات التواصل الاجتماعي.

ويقرأ باب «مداد الرواد» سيرة وتجربة الشاعر الإماراتي الراحل، محمد بن حمدان السويدي «بن جبران».