الامارات | صانع السعادة.. قبل الإفطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من أمام برج خليفة في قلب دبي.. مدفع الإفطار «صانع الفرحة» يرسم الابتسامة على وجوه الجميع، ليبرز أمام سكان المدينة، وزوّارها من جهات العالم المختلفة، طقساً مبهجاً، ويُعلن أن رمضان هو شهر المحبة والتراحم والعطاء، وتسليط الضوء على القيم السامية والأخلاق الكريمة التي تتحلى بها مجتمعات الصائمين.. كما الحال مع أفراد شرطة دبي الذين ينشرون السعادة بين روّاد المكان، وبودّ حقيقي يرحبون بالصغير والكبير، من أجل التقاط صورة جميلة ستبقى في الذاكرة، بصحبة مدفع رمضان قبيل موعد انطلاقه بلحظات، حيث ينتظر كثيرون سماع الدوي المحبب، وكلمات: «مدفع الإفطار.. ارمِ».