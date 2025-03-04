الامارات | فيلم «آنورا» يهيمن على جوائز الأوسكار بـ «الخمسة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فيلم «آنورا» خمس جوائز أوسكار على رأسها أفضل فيلم، وحصد مخرج الفيلم، شون بيكر، أيضاً جوائز أفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل مونتاج، ليسجل رقماً قياسياً لعدد جوائز الأوسكار التي يفوز بها مرشح واحد في عام، ويعيد إلى الأذهان فوز والت ديزني بأربع جوائز أوسكار عن أربعة أفلام في 1954، وفازت ميكي ماديسون (25 عاماً) بطلة «آنورا» بجائزة أفضل ممثلة، وتكّلف إنتاج «آنورا» ستة ملايين دولار وهو مبلغ ضئيل بمعايير «هوليوود».

وقال بيكر: «إذا كنت تحاول صنع أفلام مستقلة فمن فضلك استمر في صنعها، نحتاج إلى المزيد منها وهذا دليل على ذلك»، وجاء فوز ماديسون بجائزة أفضل ممثلة مفاجئاً للنجمة ديمي مور، التي كانت مرشحة بقوة للفوز بالجائزة عن دورها في فيلم «ذا سابيستانس».

وقالت ماديسون لدى تسلم الجائزة: «نشأت في لوس أنجلوس، لكن (هوليوود) بدت دائماً بعيدة جداً عني.. وجودي هنا ووقوفي في هذا المكان اليوم أمر لا يُصدق حقاً».