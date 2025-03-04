الامارات | تباطؤ غير مسبوق في شباك التذاكر بأميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فيلم «كابتن أميركا: برايف نيو وورلد» تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية، خلال عطلة نهاية أسبوع توزيع جوائز الأوسكار، والتي وُصفت بالأكثر تباطؤاً منذ سنوات، وفي ظل عدم طرح أعمال جديدة مهمة للتنافس معه، حقق فيلم «كابتن أميركا» نحو 15 مليون دولار، بين الجمعة والأحد الماضيين، وذكرت مجلة «ذي هوليوود ريبورتر» أنّ الأداء الضعيف في عطلة نهاية الأسبوع يعكس خيبة أمل أظهرها «كابتن أميركا» ذو الميزانية الكبيرة، وحقيقة أن كل الأفلام المرشحة للأوسكار تقريباً باتت متاحة عبر منصات البث التدفقي أو انتهى عرضها في دور السينما.

وحلّ فيلم «لاست بريث» ثانياً بـ7.8 ملايين دولار، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «ذي مانكي» بـ6.4 ملايين دولار، وتراجع إلى المرتبة الرابعة فيلم «بادينغتون إن بيرو» مع 4.5 ملايين دولار، وحلّ خامساً فيلم «دوغ مان» بـ4.2 ملايين دولار.